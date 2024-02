Papież: musimy wykorzenić przyczyny handlu ludźmi

Walka z handlem ludźmi jest możliwa, ale musimy dotrzeć do korzeni tego zjawiska, wykorzeniając jego przyczyny – napisał papież Franciszek w swoim orędziu na na X Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji poświęconej Walce z Handlem Ludźmi. Obchodzony jest on 8 lutego, w liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity, sudańskiej zakonnicy, która jako dziecko została sprzedana jako niewolnica i stała się ofiarą handlu ludźmi. Jeśli zamkniemy oczy i uszy na handel ludźmi, „jeśli pozostaniemy obojętni, będziemy współwinni” – podkreślił Ojciec Święty.

W krótkim orędziu, zatytułowanym „Postępować na rzecz godności: słuchać, marzyć, działać”, papież wskazał, że św. Józefina „zachęca nas do otwarcia oczu i uszu, do ujrzenia niedostrzeganych i słuchania pozbawionych głosu, do uznania godności każdej osoby i do działania przeciwko handlowi ludźmi i wszelkim formom wyzysku”. Stwierdził, że „przeciwstawiając się handlowi ludźmi musimy słuchać, marzyć i działać”.

Franciszek zaznaczył, że fundamentalne znaczenie ma słuchanie ofiar konfliktów, wojen, osób dotkniętych skutkami zmian klimatycznych, rzeszy przymusowych migrantów, osób wykorzystywanych seksualnie lub w pracy, zwłaszcza kobiet i dziewcząt.

Papież zachęcił, by usłyszeć ich wołanie o pomoc i razem z nimi powrócić „do marzenia o świecie, w którym ludzie będą mogli żyć w wolności i z godnością”, a następnie „przekształcić to marzenie w rzeczywistość, poprzez konkretne działania zwalczające handel ludźmi”. „Podejmijmy zobowiązanie się do modlitwy i działania na rzecz tej godności: do modlitwy i działania zarówno osobiście, w rodzinach, we wspólnotach parafialnych i zakonnych, w stowarzyszeniach i ruchach kościelnych, jak i w różnych środowiskach życia społecznego i w polityce” – wezwał Franciszek.

Wyraził przekonanie, że „walka z handlem ludźmi jest możliwa, ale musimy dotrzeć do korzeni tego zjawiska, wykorzeniając jego przyczyny”. Dlatego zachęcił, „aby zmobilizować wszystkie nasze zasoby do walki z handlem ludźmi i do przywracania pełnej godności tym, którzy stali się jego ofiarami”. „Jeśli zamkniemy oczy i uszy, jeśli pozostaniemy obojętni, będziemy współwinni” – przestrzegł papież.

