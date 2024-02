W parafiach diecezji kieleckiej będzie odczytywany list. Wielu wiernych wyraża sprzeciw

Jednym z pierwszych komunikatów nowej minister edukacji, Barbary Nowackiej, są zmiany dotyczące lekcji religii w programie nauczania. Zgodnie z planami, liczba godzin ma zostać ograniczona do jednego zajęcia tygodniowo.

Dodatkowo, lekcje te mają odbywać się jako ostatnie w danym dniu, a oceny z nich nie będą wliczane do średniej ocenowej. Wiele osób, głównie związanych z środowiskami katolickimi, nie zgadza się z tą decyzją, a jednym z ich przedstawicieli jest biskup diecezji kieleckiej, Jan Piotrowski.

Biskup Piotrowski zdecydowanie wyraził swoje sprzeciw w specjalnym liście skierowanym do wiernych, który będzie odczytywany w parafiach diecezji w nadchodzących niedzielach. Hierarcha argumentuje, że planowane ograniczenia w nauczaniu religii w szkołach są zagrożeniem dla podstawowych, konstytucyjnych praw obywatelskich do wolności sumienia i wyznania, zapisanych w artykule 53.1. Konstytucji RP. Bp Piotrowski podkreśla również, że podobne działania miały miejsce w historii Polski Ludowej, co uważa za niechlubny epizod.

Biskup apeluje również o modlitwę w obronie nauki religii, mając nadzieję, że to pomoże Polsce uniknąć "powtórki z historii".

W liście czytamy: "Z tym większą troską módlmy się w tych intencjach, aby rodzice oraz ich dzieci, które wciąż licznie uczęszczają na lekcje religii, mieli poczucie autentycznego bezpieczeństwa, dalekiego od niepokojów, które polskie społeczeństwo i Kościół przeżywali w minionych dekadach historii naszej Ojczyzny".

Biskup dzieli się także statystykami dotyczącymi frekwencji na lekcjach religii, zaznaczając, że w diecezji kieleckiej około 90% uczniów uczęszcza na te zajęcia, a kształceniem na płaszczyźnie wiedzy religijnej zajmuje się 691 nauczycieli religii, w tym 373 katechetów świeckich, 253 księży diecezjalnych, 49 sióstr oraz 16 księży zakonnych.