Microsoft kupił giganta za 69 mld dolarów

Pierwszym medium, które podało tę informację, był serwis The Verge, który uzyskał dostęp do notatki wysłanej do pracowników Microsoft Gaming, działu zajmującego się grami wideo. Prezes Microsoft Gaming, Phil Spencer, jest autorem tej notatki, w której zapowiada zwolnienie około 1,9 tysiąca pracowników z zespołu liczącego 22 tysiące osób.

Głównie pracownicy Activision Blizzard, holdingu przejętego w październiku 2023 roku za blisko 69 miliardów dolarów, zostaną dotknięci redukcjami. Zwolnienia obejmą również niektóre osoby pracujące w spółce ZeniMax oraz w zespole odpowiedzialnym za Xbox. Według informacji The Verge, Phil Spencer poinformował pracowników, że zarząd Microsoft Gaming i Activision Blizzard opracowali nową strategię rozwoju, co skutkuje koniecznością przeprowadzenia zwolnień.

„Wspólnie ustaliliśmy priorytety, zidentyfikowaliśmy obszary pokrywające się i upewniliśmy się, że wszyscy jesteśmy zgodni co do najlepszych możliwości rozwoju. W ramach tego procesu podjęliśmy bolesną decyzję o zmniejszeniu liczby pracowników w branży gier o około 1,9 tysiąca z 22 tysięcy osób w naszym zespole” - poinformował Spencer. „Staramy się przeprowadzić ten proces w sposób jak najbardziej przemyślany. Osoby, które bezpośrednio dotknie ta redukcja, odegrały ważną rolę w sukcesie Activision Blizzard, ZeniMax i zespołów Xbox i powinny być dumne ze wszystkiego, co tutaj osiągnęły” - dodał.

— Patrząc w przyszłość, będziemy nadal inwestować w obszary, które będą rozwijać naszą działalność i wspierać naszą strategię dostarczania większej liczby gier większej liczbie graczy na całym świecie — zapowiedział Spencer.

The Verge zauważa, że w styczniu 2024 roku zwolnienia ogłosiły także inne firmy z branży, takie jak Google, Discord i Twitch. Przypomina także, że to nie pierwsze zwolnienia w samym Microsoft w ostatnim czasie, po tym jak gigant w ubiegłym roku pożegnał się z 10 tysiącami pracowników.