O tym, jak Krzyżacy zaatakowali Olsztyn. Niesamowite wydarzenie w olsztyńskim zamku

Historię oblężenia Olsztyna przez Krzyżaków będzie można zobaczyć w najbliższą sobotę (27 stycznia).

Będzie to też okazja do lepszego poznania postaci Mikołaja Kopernika. Wydarzenie kierowane jest do mieszkańców Warmii i Mazur oraz turystów odwiedzających muzeum, a także do sympatyków eventów rekonstrukcyjnych z całej Polski.

Poza inscenizacją zaprezentowana zostanie gra o Koperniku, aplikacja mobilna i film animowany, czyli efekty realizacji projektu „Mikołaj Kopernik na zamku w Olsztynie i jego tablica astronomiczna - dostosowanie Muzeum Warmii i Mazur do utrzymania dotychczasowej i prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej”.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 na ganku olsztyńskiego zamku i potrwa około 45 minut. Następnie, w reflektarzu odbędą się uroczystości związane z premierą gry, aplikacji i filmu o działalności Mikołaja Kopernika w Olsztynie.