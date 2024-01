To koniec zimowej aury? IMGW ostrzega przed roztopami w regionie

Alerty drugiego stopnia ostrzegające o roztopach wydano dla województwa podlaskiego.

— Prognozuje się wzrost temperatury powietrza oraz opady deszczu powodujące odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0 do 2 st. C. Temperatura maksymalna w czwartek od 2 do 3 st. C. Dobowa suma opadów deszczu od 10 mm do 15 mm. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w czwartek do 70 km/h —napisali synoptycy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami wydano dla sześciu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: węgorzewskiego, gołdapskiego, oleckiego, ełckiego, giżyckiego i piskiego. Na tym terenie IMGW prognozuje wzrost temperatury powietrza oraz opady deszczu powodujące odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0 do 2 st. C. Temperatura maksymalna w czwartek od 2 do 4 st. C. Dobowa suma opadów deszczu od 5 mm do 10 mm. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h.

W wielu miejscach regionu obserwuje się wzrost poziomu wody w rzekach. W przypadku rzeki Guber wskazania wodowskazu Prosna przekroczone są o 8 centymetrów, jednak jak na razie nie ma potrzeby interwencji strażaków. Służby kryzysowe oraz Wody Polskie śledzą sytuację na bieżąco.

(PAP)

autorka: Marta Stańczyk