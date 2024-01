Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa. Kto musi się stawić w Olsztynie?

Wezwanie w pierwszej kolejności otrzymają mężczyźni urodzeni w 2005 roku i mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na list czekać mogą również osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. To samo dotyczy osób, które złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności.

Na liście zakwalifikowanych znalazły się także kobiety urodzone w latach 1997-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety, które pobierają naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

Na badaniu stawić się muszą także osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej i osoby o nieregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Badania zostaną przeprowadzone od 4 marca do 19 kwietnia, z wyłączeniem 1-5 kwietnia.