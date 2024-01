Boimy się sztucznej inteligencji [SONDA]

Czy boisz sie, że AI zabierze Ci pracę? Nie Nie, ale może to spotkać moje dzieci Tak pokaż wyniki »

36 proc. Polaków boi się, że przez sztuczną inteligencję (AI) zmaleje w przyszłości liczba dostępnych miejsc pracy - wynika z opublikowanego w czwartek badania Pracuj.pl. Jednak 51 proc. pozytywnie zareagowałoby na rekomendacje AI przedstawiające najbardziej dopasowane oferty zatrudnienia.

Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że sztucznej inteligencji w kontekście pracy najbardziej obawiają się ci, którzy dotychczas z niej nie korzystali. Natomiast przedstawiciele takich branż, jak marketing i PR czy HR, gdzie rozwiązania wykorzystujące mechanizmy AI często są już w codziennym użyciu, upatrują w nich raczej szansy rozwojowej niż zagrożenia - wskazano w raporcie z badania. Z drugiej jednak strony - jak zaznaczono - Polacy zdają sobie sprawę, że sztuczna inteligencja może być dla nich pomocna i oceniają ją pozytywnie.

Z badań wynika, że 22 proc. Polaków obawia się wzrostu znaczenia AI i automatyzacji na swoim stanowisku pracy, a 36 proc. boi się, że przez AI w przyszłości może zmaleć liczba dostępnych miejsc pracy. Jednocześnie 1 na 4 respondentów wierzy, że sztuczna inteligencja uwolni czas na bardziej ambitne zadania, 51 proc. pozytywnie zareagowałoby na rekomendacje AI przedstawiające najbardziej dopasowane oferty pracy, a 27 proc. deklaruje negatywny stosunek do wstępnej selekcji CV przez AI. Co ciekawe, tylko 13 proc. respondentów korzystało dotychczas w pracy z narzędzi opartych o AI.

Badanie pokazuje, że wzrostu znaczenia AI i automatyzacji zadań w pracy spodziewają się przede wszystkim przedstawiciele zawodów związanych z marketingiem i PR (38 proc. z nich wyraża o to obawę), dalej z obsługą klienta (31 proc.) oraz logistyką, zakupami i BHP (29 proc.). "Są to branże, w których sztuczna inteligencja już dziś znajduje dość powszechne zastosowanie" - wskazano.

Autorzy badania zauważyli, że branżą, w której najczęściej pojawia się obawa o liczbę miejsc pracy w związku z rozpowszechnieniem sztucznej inteligencji, jest uroda i sport (53 proc. przedstawicieli tej branży wyraża taką obawę). "Jest to o tyle zaskakujące, że dotychczas tylko 7 proc. przedstawicieli tej branży korzystało z narzędzi opartych w jakikolwiek sposób o mechanizmy sztucznej inteligencji. Średnia dla wszystkich branż wynosi 13 proc." - wskazano.

Natomiast - jak przekazano w raporcie - wśród sektorów, w których AI najczęściej znajduje praktyczne zastosowanie są: marketing i PR - gdzie z AI miało okazję korzystać 29 proc. badanych, project management (24 proc.) oraz sprzedaż i handel (16 proc.). "Obawa o utratę miejsc pracy w związku z rozwojem AI jest w tych sektorach zdecydowanie bardziej zbliżona do średniej dla wszystkich branż" - oceniono.

"Obawy często biorą się z niewiedzy i braku zrozumienia tego, co nowe" - podkreśliła ekspertka ds. badań kandydatów w Pracuj.pl Małgorzata Skonieczna. Dodała też, że zgodnie z badaniem. ok. 4 na 10 respondentów deklaruje gotowość zdobywania wiedzy w zakresie sztucznej inteligencji. "Pracownicy biurowi są na to bardziej otwarci (50 proc.) niż fizyczni (35 proc.). Wynika to prawdopodobnie z faktu, że ci drudzy nie spodziewają się, by sztuczna inteligencja w najbliższym czasie odciążyła ich w wykonywanych zadaniach. Jest to oczywiście związane z charakterem ich pracy i kosztami, jakie niesie za sobą robotyzacja" - skomentowała. (PAP)

Ewa Wesołowska

ewes/ huw/