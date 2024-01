Olsztyn nie będzie już witał podróżnych peerelowskim straszydłem. Nowy dworzec rośnie jak na drożdżach [GALERIA]

Trwa budowa nowego budynku dworca głównego w Olsztynie, czyli jednej z najważniejszych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w województwie warmińsko-mazurskim. Stary gmach od wielu lat znajdował się w bardzo złym stanie, więc koniecznym było stworzenie go od podstaw. Zobacz na jakim etapie znajduje się budowa nowej wizytówki Olsztyna.

Aktualnie trwające prace nad kształtem nowego budynku dworca głównego w Olsztynie nie są czymś nowym. Pierwszy dworzec w stolicy Warmii i Mazur został wybudowany w 1872 r. Tuż po wojnie, bo w 1945 r. dworzec został wyremontowany, a w latach 1969-1971 trwała modernizacja budynku, która doprowadziła obiekt do stanu, jaki znaliśmy przed niedawnym wyburzeniem.

Nowy dworzec kolejowy w Olsztynie w żadnym stopniu nie będzie nawiązywał do legendarnego PRL-owskiego "kloca". Obiekt będzie miał trzy kondygnacje - jedną podziemna i dwie nadziemne. Budynek ma zostać zbudowany na planie trapezu i kształtem ma przypominać żagiel, co oczywiście jest odwołaniem do największej "perełki" regionu, czyli licznych jezior.





Cała elewacja frontowa budynku będzie ozdobiona wielkoformatowym zegarem oraz dobrze wszystkim znanym neonem "Dworzec Główny", który został przeniesiony z poprzedniej konstrukcji.

Elewacja będzie miała długość 73 m, szerokość - 29 m, a wysokość 12m w najwyższym punkcie. Cała budowla będzie przykryta dachem pokrytym 1300 panelami fotowoltaicznymi.

Dla przyjezdnych dostępne będą cztery perony, z których część jest już oddana do użytku. Od sierpnia 2023 roku podróżni mogą korzystać z peronów 3 i 4. Słynne wiaty, które znajdowały się na peronach powrócą na nie, lecz decyzją konserwatora zabytków zostaną oczyszczone, odrestaurowane i pomalowane na odpowiedni kolor, który podkreśli walory historyczne Olsztyna.



Po zakończeniu inwestycji wiaty powrócą na peron 2, 3 i 4, natomiast w miejsce wiaty z peronu pierwszego powstanie nowa stalowa konstrukcja o długości aż 136 m. Pierwszy peron będzie długi na 511 m, co uczyni go najdłuższym peronem. Natomiast najkrótszy będzie peron 4 (301 m).

Zupełną nowością będzie podziemny tunel łączący dworzec z Zatorzem, od ul. Marii Zientary-Malewskiej. Długość przejścia będzie wynosić aż 140 metrów i będzie składać się z 10 segmentów. Tunel będzie szeroki na 5,64 m i wysoki na 2,40-3,10 m. Powstanie przejścia będzie bez cienia wątpliwości prawdziwym ułatwieniem dla mieszkańców Zatorza, którzy nie będą musieli iść na pociąg przez wiadukt przy rondzie Bema.

Inwestycja realizowana jest ze współudziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Projekt powstaje w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, a jego całościowa kwota wynosi ponad pół miliarda złotych.

Według zapewnień Bartłomieja Sarny z wydziału prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nowoczesny i zmodernizowany dworzec główny ma zostać oddany do użytku w pierwszych miesiącach 2024 roku.