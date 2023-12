I love Poland zawitał do ostatniego portu. Wśród załogi olsztynianin

Borys Michniewicz ma 22 lata i jest dwukrotnym laureatem nagrody, która jest marzeniem każdego żeglarza. To trofeum przyznawane przez brytyjski klub królewski - Royal Ocean Racing Club - jeden z najznamienitszych klubów żeglarskich na świecie. Borys Michniewicza jest pierwszym i jedynym w historii Polakiem, który został laureatem tej nagrody.

Olsztynianin Borys Michniewicz ma 22 lata. Swoją przygodę z żeglarstwem rozpoczął mając 8 lat i szybko okazało się, że ma do tego niebywały talent. Mając 11 lat trafił do kadry narodowej i reprezentował nasz kraj przez kolejnych 6 lat. Mając 21 lat zdobył nagrodę, o której marzy każdy żeglarz - trofeum Duncan Munro-Kerr Youth Challenge. Nagroda przyznawana jest przez Royal Ocean Racing Club najmłodszemu członkowi załogi na jachcie, który uplasował się w pierwszej trójce swojej klasy IRC. Załogant musi być na pokładzie w co najmniej trzech regatach i mieć od 18 do 25 lat. Obie nagrody zdobył żeglując jako pitman z załogą "I Love Poland".

Tymczasem "I Love Poland" zawitał do ostatniego portu. Przez ten czas projekt stał się integralną częścią historii polskiego żeglarstwa. Od 2018 roku jacht "I love Poland" był jedynym na świecie projektem żeglarskim promującym kraj, a od 2019 roku jacht stał się jednostką dydaktyczną, na której szkolone były nowe pokolenia polskich żeglarzy i żeglarek oceanicznych. Wśród członków załogi w latach 2021- 2023 był pitman Borys Michniewicz.

W ciągu 5 lat załoga jachtu "I love Poland":



- Wzięła udział w 22 regatach, w których załoga aż 18 razy stawała na podium, godnie reprezentując Polskę;

- Na pokładzie jachtu żeglowało ponad 100 żeglarzy i żeglarek

- Zebrano ponad 1000 aplikacji do Programów Szkoleniowych, co dowodzi ogromnego zainteresowania i zaangażowania w rozwój młodych, polskich żeglarzy oceanicznych;

- Przeprowadziła 4 edycje Programów Szkoleniowych, które zaowocowały wyborem 44 utalentowanych Laureatów i Laureatek;

- Przepłynięła ponad 100 000 morskich mil, podczas których „I Love Poland” stanowił nie tylko platformę do rywalizacji, lecz także przestrzeń do nauki i rozwoju.



Osiągnięcia i wyróżnienia:



- Honorowe Wyróżnienie "Rejs Roku 2020" dla Grzegorza Baranowskiego, który został uhonorowany za wyjątkowe dokonania;

- Zwycięstwo w IMA Caribbean Maxi Challenge 2022;

- Trofeum Duncan Munro-Kerr Youth Challenge dla Borysa Michniewicza w 2022 i 2023 roku;

- III Nagroda Honorowa "Rejs Roku 2022";

- Pierwsze miejsce w klasyfikacji IRC Super Zero 2023, stanowiące potwierdzenie naszej dominacji w swojej kategorii;

- Wygrana w Polskim Konkursie Fotografii Sportowej 2023 dla Roberta Hajduka, za wyjątkową serię zdjęć z pokładu „I Love Poland”;

- Fundacja Sailing is Our Passion, będąca operatorem projektu „I Love Poland”, uhonorowana została tytułem Przyjaciela Pomorskiego Żeglarstwa Roku 2023.