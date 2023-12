Ponad 80 strażackich interwencji związanych z silnym wiatrem na Warmii i Mazurach

Późnym popołudniem na drodze wojewódzkiej nr 595 pomiędzy Ruszajnami a Łapką wiatr przewrócił drzewo, które uszkodziło dwa przejeżdżające samochody osobowe.

— Na szczęście nikt z podróżujących nie odniósł żadnych obrażeń. Działania straży pożarnej polegały na przeprowadzeniu wywiadu medycznego, przemieszczeniu samochodów na drogę leśną i usunięciu drzewa przy pomocy pilarek do drewna —podało OSP Barczewo.

— Od rana mieliśmy 85 zdarzeń związanych głównie z usuwaniem wiatrołomów, kilka interwencji dotyczyło pompowań wody. W żadnym z tych zdarzeń nie było poszkodowanych — osób przekazał dyżurny warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.

W Milewie, w powiecie ełckim, wichura zerwała blaszane pokrycie z dachu domu jednorodzinnego.

— W poniedziałek wieczorem prądu nie miało ponad 1500 odbiorców w woj. warmińsko-mazurskim, głównie we wschodniej części regionu. Awarie są usuwane na bieżąco — poinformowały służby wojewody.

W większości powiatów Warmii i Mazur w poniedziałek do wieczora obowiązywało ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W powiecie braniewskim, elbląskim i w Elblągu silny wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h prognozowany jest również we wtorek od godz. 13 do 21.

źródło: PAP/Marcin Boguszewski