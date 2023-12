Papieski wysłannik kardynał Krajewski spędził Boże Narodzenie w Betlejem

Polski kardynał koncelebrował w poniedziałek mszę w bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem z łacińskim patriarchą Jerozolimy kardynałem Pierbattistą Pizzaballą. W mszy uczestniczyło około dwóch tysięcy wiernych.

Wysłannik papieża spotkał się z 20 krewnymi osób, które znajdują się na terenie Strefy Gazy.

Misja prefekta Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia w Ziemi Świętej dobiega końca - poinformowały watykańskie media. Przypomniano, że jej celem było przekazanie słów bliskości oraz pomocy od papieża dla wszystkich, którzy spędzają Boże Narodzenie "w żałobie i bólu".

Kardynał Krajewski podkreślił: „W Strefie Gazy około 900 osób nie ma niczego, mają zniszczone domy”. „Kiedy skończy się ta przeklęta wojna, trzeba być gotowym, by pomóc tym, którzy chcą pozostać i tym, którzy chcą wyjechać. Należy na przykład pomyśleć o prefabrykatach, o odbudowie szkół, bo bez nich jak dzieci mogą pozostać?” - dodał.

Papieski jałmużnik odnotował z zadowoleniem pomoc, także medyczną, jaką przysłał śmigłowcem do Strefy Gazy król Jordanii Abdullah II.

Kardynał Krajewski, cytowany przez watykańskie media relacjonował, że wiceproboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie mówił mu, że na jej terenie jest 50 rannych, dla których nie ma lekarstw.

— A zatem te lekarstwa to błogosławieństwo Bożego Narodzenia ze strony odważnych osób, które mimo wszystkiego, co się dzieje, szukają otwartych przejść, by zawieźć pomoc — ocenił jałmużnik. Dodał, że dary te dołączyły do tych, przysłanych przez papieża, przede wszystkim dla dzieci i rannych w Strefie Gazy.

— Musimy ustalić, jak możemy działać, by pomagać tym ludziom, zorganizować coś na poziomie międzynarodowym, by ich wesprzeć — oświadczył kardynał Krajewski.

Zaznaczył, że gdy spotkał się z 2 tys. wiernych w Betlejem, wyrażali oni wdzięczność papieżowi, który – jak dodał - „nigdy ich nie porzucił, zawsze jest z nimi blisko i cierpi, jak cierpią oni”.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)