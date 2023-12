Prezes PSL o decyzji prezydenta

Wicepremier Kosiniak-Kamysz: zablokowanie podwyżek dla nauczycieli i miliardowego wsparcia dla wspólnot lokalnych to uderzenie w tych, którym ta pomoc jest potrzebna.

"Zablokowanie 30 procent podwyżek dla nauczycieli i miliardowego wsparcia dla wspólnot lokalnych to uderzenie w tych, którym ta pomoc jest bardzo potrzebna. Zrobimy wszystko, by to wsparcie zagwarantować!" - przekazał na portalu X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W sobotę wieczorem, prezydent podjął decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się 3 mld zł na media publiczne. Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa - uzasadnił. Dodał, że po świętach złoży do Sejmu własny projekt, dotyczący m.in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie okołobudżetowej. (PAP)

Aleksandra Kuźniar

