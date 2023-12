Służby przejęły 80 tys. sztuk podrabianej odzieży, galanterii i obuwia. Nie trafią pod choinkę

Zajęty towar transportowano do magazynów tirem i załadowanymi po dach dwoma busami. Za wprowadzanie do obrotu podróbek sprawcom grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Blisko sześćdziesięciu funkcjonariuszy przeszukało kilkanaście pomieszczeń zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Pomieszczenia były zajmowane przez podmioty handlujące odzieżą i wykorzystujące fikcyjne faktury do dokumentowania zdarzeń gospodarczych.

— W magazynach znajdujących się na uboczu jednej z wiosek w woj. mazowieckim, funkcjonariusze natrafili na ogromne ilości (blisko 80 tys. szt.) koszulek, bluz, spodni, czapek, dresów, bielizny, galanterii, obuwia, a nawet próbek perfum z logo największych światowych marek modowych. Oględziny przeprowadzone przez specjalistów wykazały, że mamy do czynienia z podróbkami — poinformowała oficer prasowy Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie asp. Marta Rosiak.

Znalezione podróbki zajęły całego tira i dwa załadowane po dach busy.

Asp. Rosiak przekazała, że niedopuszczenie do obrotu ogromnych ilości podrobionych towarów zapobiegło wielomilionowym stratom Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków.

Sprawcom przestępstw polegających na wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Sprawa jest rozwojowa, trwają dalsze czynności. (PAP)