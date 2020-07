Będzie nas o połowę mniej

Wskaźnik urodzeń w Polsce od dawna nie jest zbyt wysoki. Podobny trend panuje na całym świecie. Mówi się o zmniejszeniu populacji wielu krajów nawet o połowę. Co prawda dopiero za 80 lat, ale jednak. Niektórzy nie widzą w tym nic złego.

To oczywiście tylko scenariusze, więc mogą się nie sprawdzić, ale jednak są to prognozy poparte badaniami. Według jednego z nich — do 2100 roku populacja wielu krajów zmniejszy się o połowę, a za 80 lat Polaków będzie blisko 15 milionów.

Współczynnik dzietności, który gwarantuje społeczeństwu zastępowalność pokoleń, wynosi 2,1, czyli według tego czynnika każda kobieta „powinna” rodzić tyle dzieci. W ciągu ostatnich 50 lat światowy współczynnik dzietności obniżył się o połowę. W 1963 roku był na poziomie 5, a w 2015 2,4. Według prognoz w 2100 roku współczynnik wyniesie 1,7. Szczyt populacji przypadnie więc na 2064 rok. Wtedy ludzi będzie 9,7 mld, a później zacznie się spadek.

Analizę opublikowano w czasopiśmie „The Lancet”. Jest dostępna w internecie. Prognozy dotyczą 197 krajów. W analizie czytamy, że populacja Chin zmniejszy się z 1,4 mld do 731 mln, a Hiszpanów będzie mniej o ponad połowę — 22 mln w stosunku do 46 mln dzisiaj.

[...]