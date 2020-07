Andrzej Duda prezydentem Polski? W wynikach late poll poparcie dla niego wzrosło [LIVE, AKTUALIZACJA]

wczoraj, 22:31

Chyba nie było w historii takie sytuacji, żeby była tak niewielka różnica między kandydatami. Na ten moment to jest wynik, w którym kandydaci są, według mnie, na równi. Ogromne emocje były w czasie kampanii i one nie cichną. Myślę, że Rafał Trzaskowski ma nadal szansę. Gdyby jednak wygrał Andrzej Duda, to, patrząc na to, co działo się do tej pory, podział będzie się pogłębiał, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi współpracować z nami, posłami, i nie potrafi rozmawiać z ludźmi. PiS, może niestety przeforsować bardzo wiele złych rzeczy dla kraju.Gdyby wygrał Rafał Trzaskowski, a rząd byłby Prawa i Sprawiedliwości, Trzaskowski wówczas nie ma takiej mocy sprawczej, żeby wiele rzeczy zmienić, ale przynajmniej patrzyłby rządowi na ręce. Zawsze mamy wspólny cel, mam na myśli Polskę, chcemy, żeby Polakom było jak najlepiej i Rafał jest właśnie osobą, z którą się dyskutuje i z którą wypracowuje się wspólny kompromis. Myślę, że byłoby lepiej dla kraju, gdyby wygrał Rafał Trzaskowski. Ja jestem optymistką i, pamiętajmy, nadzieja umiera ostatnia!na