Olsztyn w rankingu najmniej kolizyjnych i wypadkowych miast. Które miejsce zajął?

W ubiegłym roku w Olsztynie doszło do 3406 kolizji i wypadków. Tym samym na każdych 1000 jego mieszkańców przypada 19,8 zdarzeń drogowych. Najczęściej były one spowodowane nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu.

Dużo lepiej wypadł Elbląg, który zajął 34. miejsce na liście (13, 5 proc. zdarzeń drogowych na 1 tys. mieszkańców) oraz Ełk, który zajął 12. miejsce w rankingu (10,4 proc. zdarzeń drogowych na 1 tys. mieszkańców).

Najgorzej w całej Polsce wygląda sytuacja w Katowicach, które zajmują ostatnie miejsce w rankingu. Tam na 1000 mieszkańców przypadają aż 23,9 zdarzenia drogowe. Najlepiej natomiast wypada Kędzierzyn-Koźle, w którym na 1000 mieszkańców przypada 7,0 zdarzeń drogowych.

Ile za OC płacą kierowcy z Olsztyna?

Statystyki wypadkowe z danego miasta mają wpływ na wysokość obowiązkowej polisy komunikacyjnej. Ile w takim razie w ubiegłym roku płacili kierowcy z Olsztyna za ubezpieczenie OC?

Okazuje się, że 723 zł. Jest to aż o 77 zł więcej w stosunku do średniej w województwie warmińsko-mazurskim. Patrząc na średnią krajową, kierowcy z Olsztyna płacili o 34 zł więcej, więc jest to relatywnie wysoka stawka.

Natomiast i tak na tle całej Polski najgorzej wypada Wrocław, gdzie przeciętna cena za OC wyniosła aż 939 zł. Z kolei najtaniej było w Mielcu, gdzie kierowcy za obowiązkową polisę komunikacyjną płacili średnio 515 zł.

W Olsztynie najczęściej nie udzielają pierwszeństwa przejazdu

16,44 proc. (560) zdarzeń drogowych w Olsztynie zostało spowodowanych w wyniku nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu. Do innych przyczyn wypadków i kolizji spowodowanych przez kierowców z Olsztyna można zaliczyć:

— niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 476 (13,98 proc.),

— nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu - 436 (12,80 proc.),

— nieprawidłowe cofanie - 376 (11,04 proc.),

— niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 357 (10,48 proc.).

W Elblągu, podobnie jak w Olsztynie, najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Do takiego przewinienia doszło tam 306 razy (18,90 proc.).

W którym województwie odnotowano najwięcej zdarzeń drogowych?

W niechlubnej czołówce najbardziej kolizyjnych regionów Polski znalazły się kolejno województwa: mazowieckie, śląskie i dolnośląskie. W województwie warmińsko-mazurskim doszło do 17 441 zdarzeń drogowych. Natomiast najlepiej na tle całej Polski wypada województwo opolskie, w którym doszło do 11 455 zdarzeń drogowych, a także lubuskie (12 731 zdarzeń drogowych) oraz świętokrzyskie (14 518 zdarzeń drogowych).

*Do przygotowania zestawienia wykorzystano dane z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.

Źródło: Rankomat.pl