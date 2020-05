Mieszkaniec Olsztyna złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera

Karol Bojarski z Olsztyna złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o drukowanie kart do głosowania w wyborach prezydenckich.

Jak i kiedy będziemy wybierać prezydenta RP, to dziś jeszcze wielka niewiadoma. PiS chce, żeby wybory prezydenta odbyły się w drodze głosowania korespondencyjnego. Jednak ustawa, którą Sejm przyjął 6 kwietnia w tej sprawie, nie została jeszcze przyjęta. Dziś po odesłaniu z Senatu ponownie ma zająć się nią Sejm i trudno powiedzieć, jakie będą jej dalsze losy. Czy ustawa wejdzie w życie? Na to zwraca uwagę Karol Bojarski z Olsztyna, który złożył wczoraj do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa rządu.

— Wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego dotyczącego ewentualnego popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień oraz narażenia Skarbu Państwa na wielomilionowe straty przez premiera Mateusza Morawieckiego w związku ze zleceniem druku kart wyborczych, mimo iż ustawa dotycząca wyborów korespondencyjnych nie została jeszcze uchwalona — napisał Karol Bojarski w swoim zawiadomieniu do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

W piśmie olsztynianin informuje, że 16 kwietnia 2020 roku premier Morawiecki polecił Państwowej Wytworni Papierów Wartościowych drukowanie kart wyborczych do głosowania korespondencyjnego. Natomiast według niego do 18 kwietnia za organizację wyborów prezydenckich odpowiadała Państwa Komisja Wyborcza. Nowelizacja ustawy COVID-19, która nadawała premierowi zlecenia druku kart wyborczych, weszła w życie 18 kwietnia 2020 roku, mimo tego premier Morawiecki na piśmie wydał takie zlecenie.

Zwraca uwagę, że również ustawa o wyborach korespondencyjnych 10 maja 2020 roku nie została jeszcze uchwalona. Premier rządu Mateusz Morawiecki i podległy mu minister Mariusz Kamiński, który jest odpowiedzialny za druk kart do głosowania korespondencyjnego, wiedzą o tym.

Zdaniem Karola Bojarskiego w tych warunkach zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, Mariusza Kamińskiego oraz ewentualnie inne osoby mogące z nimi współdziałać. Wiedząc o tym, że nie ma podstaw prawnych do przeprowadzenia w dniu 10 maja 2020 roku wyborów w trybie korespondencyjnym, przygotowali wybory w takim w trybie i drukowali karty wyborcze.

— Sprawa ta powinna zostać sprawdzona i wszechstronnie wyjaśniona — uważa Karol Bojarski. — To zawiadomienie to mój wyraz frustracji, bezsilności i bezradności. Od kilku lat stoimy pod sądami i walczymy o to, żeby rządzący przestrzegali prawa. Walczymy o respektowanie konstytucji. Teraz rządzący chcą na siłę przeprowadzić wybory, nie mając ku temu żadnych podstaw prawnych. Drukują karty jak chcą.

Olsztynian liczy na to, że prokuratura zajmie się tą sprawą, choć jak mówi, nie ma tej pewności. W lutym tego roku złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie też o możliwości popełnienia przestępstwa. Wnosił o wszczęcie postępowania przygotowawczego dotyczącego ewentualnego przestępstwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach przez Macieja Nawackiego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie oraz bezprawnego zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna.

— Do dziś nie dostałem odpowiedzi w tej sprawie — mówi Bojarski.

Czy premier mógł złamać prawo?

— Nie — uważa Wojciech Kossakowski, poseł PiS. — Nic nie wiem na temat zlecenia przez pana premiera druku kart do głosowania. Wszystko, co wiemy w tej sprawie, to są doniesienia medialne. Nie weryfikowałem, nie sprawdzałem tych informacji. Mamy demokrację, każdy może robić, co chce. Jeśli ktoś uznał takie działanie za słuszne, złożył zawiadomienie do prokuratury, ma ku temu przesłanki, to może to zrobić.

Andrzej Mielnicki