Nie żyje 69-letnia kobieta. Śledczy podejrzewają jej syna

Do tragedii doszło w jednym z domów położonych w gminie Barczewo, gdzie zginęła 69-latka. Na miejsce interwencji skierowano policyjny patrol oraz zespół ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze w mieszkaniu zastali leżącą na podłodze starszą kobietę bez oznak życia. Będący na miejscu lekarz stwierdził zgon 69-latki.

W domu znajdował się również 41-letni syn kobiety. Mężczyzna, który na co dzień mieszkał ze swoją matką, w chwili przyjazdu patrolu policji był pijany - w jego organizmie krążyły ponad dwa promile alkoholu. 41-latek dokładnie opisał sytuację, w której znalazł leżącą na podłodze matkę. Jego wypowiedzi nie zaspokoiły dociekliwości śledczych, w związku z czym mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu po to, by po wytrzeźwieniu możliwe było jego przesłuchanie. Na miejscu zdarzenia pracował również prokurator.

Gdy 41-letni mężczyzna jechał do policyjnego aresztu, ciało 69-latki zostało zabezpieczone i przewiezione do prosektorium do dalszych badań sekcyjnych. Już następnego dnia, okazało się, że jej śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych, co potwierdziło przypuszczenia policjantów.

Po sprawdzeniu zatrzymanego 41-latka w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna w przeszłości odbywał już karę pozbawienia wolności za znęcanie się nad członkami swojej najbliższej rodziny. Ostatecznie zgromadzone i zabezpieczone przez policjantów dowody pozwoliły na sformułowanie zarzutu wobec 41-latka. Podejrzany o zabójstwo swojej matki złożył w tej sprawie obszerne wyjaśnienia.

Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku i zastosował wobec podejrzanego o zabójstwo 41-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Zgodnie z obowiązującym prawem, przestępstwo zabójstwa zagrożone jest karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: KMP Olsztyn