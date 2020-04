W jaki sposób bezpiecznie oferować usługi i z nich korzystać w okresie epidemii koronawirusa? Przedstawiamy wytyczne dla branż

W związku z rozpoczęciem drugiego etapu odmrażania polskiej gospodarki, Ministerstwo Rozwoju w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przedstawicielami branż przygotowało wytyczne dla branż, które wkrótce będą musiały odnaleźć się w nowej normalności.

Po weekendzie majowym będziemy powoli wracać do tzw. nowej normalności. Mają nam w tym pomóc wytyczne, które zostały przygotowane dla odmrażanych sektorów polskiej gospodarki. Dotyczą one funkcjonowania sklepów meblarskich i budowlanych, hoteli i pensjonatów, ale także określają sposób działania bibliotek, muzeów, galerii handlowych czy też gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej.

Nowe zasady funkcjonowania

Centra handlowe, sklepy o powierzchni pow. 2 tys. mkw. oraz sklepy budowlane i meblarskie

Limit osób – na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy. Klienci galerii handlowych muszą zachować 2-metrowy dystans między sobą. Wymagane jest też zasłanianie ust i nosa (maseczką lub innym materiałem).

Ważne! Na tym etapie odmrażania gospodarki w strefie gastronomicznej będzie możliwe kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii ani na ulicy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw).

Hotele i pensjonaty

Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Właściciele tych obiektów powinni umieszczać w widocznym miejscu (przed wejściem i w recepcji) informację o maksymalnej liczbie klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w danej części budynku. Konieczne jest również umieszczenie na terenie hotelu/pensjonatu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.

Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji.

Ważne! Restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu. Siłownie, przestrzenie rekreacyjne i baseny, znajdujące się na terenie obiektu, pozostają zamknięte.

Biblioteki



Zachęca się do korzystania z dostępnych zasobów on-line oraz udostępniania zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz. Należy również zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i między współpracownikami (1,5-2 metry). Rekomenduje się też wydzielenie „drogi brudnej”, czyli miejsca zwrotu książek, które będą poddawane kwarantannie, oraz „drogi czystej” dla książek wypożyczanych z biblioteki, które są po kwarantannie.

Rehabilitacja

Po weekendzie majowym osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły korzystać z rehabilitacji leczniczej. Zabiegi rehabilitacyjne będą mogły się odbywać przy zachowaniu wszelkich zasad higieny i dystansu między fizjoterapeutą i pacjentem. Odradza się uczestniczenie w zabiegach osób towarzyszących, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne). Decyzję każdorazowo będzie podejmował fizjoterapeuta. Co ważne, w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby tj. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pacjent nie powinien zostać wpuszczony na teren gabinetu.

Pacjentów będzie obowiązywać noszenie maseczek i zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów. Po każdym zabiegu wymagana będzie dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów, z którymi pacjent miał kontakt podczas zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualnie elementy urządzeń zabiegowych).

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

— Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.

— Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.

— Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.

— Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).

— Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju