Mają kilkanaście lat i grodzi im 12 lat pozbawienia wolności

Olsztyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności dwóch rozbojów, do których doszło w odstępie kilku dni. W sprawie zatrzymano łącznie 5 nastolatków, a z ustaleń śledczych wynika, że jeden ze sprawców odpowie za dwa rozboje oraz kradzież. Wszyscy nastolatkowie przyznali się do zarzucanych czynów. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Do pierwszego zdarzenia doszło na początku marca na ul. Dworcowej w Olsztynie. Wówczas trzech nieznanych mężczyzn zaatakowało kobietę i używając przemocy fizycznej ukradło torebkę z telefonem komórkowym, dokumentami i pieniędzmi, po czym uciekło w nieznanym kierunku. Wartość strat oszacowano na 320 złotych.

Do podobnej sytuacji doszło kilka dni później na ul. Orłowicza w Olsztynie, gdzie trzech sprawców spowodowało upadek spacerującej 75-latki, a następnie ukradło jej telefon komórkowy o wartości 600 złotych oraz torebkę z dokumentami oraz kartą płatniczą. W trakcie ucieczki sprawcy porzucili skradzioną torebkę.

Sprawami zajęli się funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którzy wyjaśnili okoliczności obu zdarzeń i w ubiegłym tygodniu zatrzymali wszystkich sprawców.



Osobami podejrzanymi o rozbój na ul. Dworcowej okazali się trzej młodzi mężczyźni w wieku 18, 17 i 16 lat. Z policyjnych ustaleń wynika, że nastolatkowie po dokonaniu przestępstwa sprzedali telefon komórkowy, a uzyskanymi pieniędzmi podzieli się między sobą. Okazało się, że nastolatkowie kilka dni wcześniej uciekli z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Ponadto, prowadzone czynności wykazały, że zatrzymany 18-latek dokonał również drugiego rozboju na ul. Orłowicza w Olsztynie. Policjanci szybko ustalili personalia i miejsca przebywania pozostałych sprawców przestępstwa, którymi okazali się dwaj 19-latkowie. Sprawcy dokonali kilku płatności zbliżeniowych skradzioną kartą płatniczą, a telefon sprzedali w lombardzie. Ustalenia śledczych wykazały, że 18-latek jest podejrzany także o kradzież dwóch kart płatniczych. Do tego zdarzenia doszło 16 marca na ul. Białostockiej w Olsztynie.

Ostatecznie zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu rozboju 16, 17 i dwóm 19-latkom. Natomiast 18-latek usłyszał zarzuty dwóch rozbojów oraz kradzieży. Wszyscy przyznali się do zarzucanych czynów. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec dwóch 19-latków oraz 18-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Natomiast 16 i 17-latek trafili do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Policjanci odzyskali skradzione telefony komórkowe, które wróciły do właścicieli.



Źródło: KMP Olsztyn



