Co nas czeka w nowej normalności?

Świat już się zmienił. I choć nie wiemy do końca, w jaki sposób wyjdzie z pandemii pod względem ekonomii, to jednak pewne zmiany są już widoczne. Pojawiło się określenie nowej normalności, który stosują też strony rządowe. O co chodzi?

Ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa są jeszcze nieznane, bo opierają się głównie na szacunkach. Może być lepiej, może być gorzej. Ale ciekawych danych dostarczył raport Instytutu Badań Zmian Społecznych. Jego wyniki są podobne do tego, co dzieje się w Chinach.

Badanie IBZS zostało podzielone na pięć kategorii: nieruchomości, ochrona zdrowia, transport, turystyka i usługi bankowe.

Zwolnienie nawet e-mailem

Dziś rząd ma zająć się tzw. tarczą antykryzysową 3.0. Kolejna wersja tarczy, która ma chronić firmy i miejsca pracy, nie napawa optymizmem, a już na pewno pracowników, bo szef będzie mógł nas zwolnić, wysyłając nam e-mail.



Wrócili zmęczeni i bardzo dumni

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. trwała normalna służba. Nagle22 kwietnia nadeszła wiadomość o alarmowym wyjeździe do pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Dowódca zmiany wyznaczył pięciu ludzi...



Za rękę i pod rękę nie wolno

Rząd złagodził nieco obostrzenia związane z pandemią. Nie musimy już siedzieć w domu. Śmiało możemy pojechać samochodem na wycieczkę za miasto, pójść na rower czy umyć samochód w myjni, nie narażając się przy tym na mandat.