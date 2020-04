Szybka diagnoza, mniej zakażeń. Analizator za blisko 300 tys. zł trafił do olsztyńskiego szpitala

Dobra wiadomość dla mieszkańców Warmii i Mazur. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie wzbogacił się o analizator pozwalający na bardzo szybkie wykrycie obecności koronawirusa w materiale genetycznym pobranym od pacjenta.

Za prawie 300 tysięcy złotych Miejski Szpital Zespolony zakupił analizator z testami wykorzystujący technikę Real-time PCR. Technika ta pozwala wykryć obecność wirusa SARS-COV-2 w materiale genetycznym pobranym od pacjenta. Badanie wykonywane jest na podstawie próbek DNA pobieranych z gardła i nosa pacjenta, a wynik może być znany już po 45 minutach.

— To olbrzymi sukces uzyskany dzięki darczyńcom: wszystkim naszym przyjaciołom, firmie Wipasz, osobie prywatnej, która chciała pozostać anonimowa, a przede wszystkim mieszkańcom Olsztyna, którzy dokonali wpłat na konto naszej wspólnej „zrzutki”. To sukces nas wszystkich — mówi Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk, dyrektorka szpitala miejskiego. — Nowoczesna technologia, bardzo szybki czas wykonania badania to główne zalety tego aparatu, który będzie służył mieszkańcom regionu. Najważniejsze jest to, że nie musimy teraz — podejrzewając u pacjenta zakażenie wirusem SARS-COV-2 — wyłączać funkcjonowania Izby Przyjęć na długi okres, ponieważ wykonujemy badanie na miejscu i w bardzo krótkim czasie. Dziękujemy za wsparcie, solidarność i każdy gest dobrej woli — dodaje dyrektorka szpitala.



— Wynik otrzymaliśmy już po 45 minutach. To wyjątkowe tempo badania jest podstawową zaletą aparatu i pozwala na znaczące skrócenie przebywania pacjenta w obszarze szpitala oczekującego na wynik w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie infekcji wirusem SARS-COV-2 — podkreśla Marek Drozdowski, kierownik Laboratorium Szpitala Miejskiego. Pierwsze oznaczenia zostały wykonane już w piątek 24 kwietnia oraz w ciągu minionego weekend.— Wynik otrzymaliśmy już po 45 minutach. To wyjątkowe tempo badania jest podstawową zaletą aparatu i pozwala na znaczące skrócenie przebywania pacjenta w obszarze szpitala oczekującego na wynik w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie infekcji wirusem SARS-COV-2 — podkreśla Marek Drozdowski, kierownik Laboratorium Szpitala Miejskiego.

Badania będą przeprowadzane pacjentom z podejrzeniem zakażenia przebywającym na Izbach Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Aparat będzie działał w pełnym zakresie po dostarczeniu do laboratorium loży laminarnej, która zapowiadana jest na 4 maja. Wówczas będzie można przeprowadzić nawet 32 badania w ciągu jednej zmiany, czyli ponad 120 w ciągu doby.

— Jak jest to ważne w sytuacji epidemii, nie trzeba nikogo przekonywać. Kalkulacja jest prosta: szybka diagnoza to mniejsza liczba zarażonych — podkreśla prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

— Posiadanie takiego analizatora jest niezbędne w nowoczesnym szpitalu. A prawda jest taka, że epidemie takie jak koronawirus, tylko na mniejszą skalę, pojawiają się na świecie co kilka lat. Analitycy podkreślają, że niestety sytuacja będzie mogła się znów powtórzyć w przyszłości. Więc ten analizator to nasze zabezpieczenie na przyszłość. Sprzęt będzie mógł być wykorzystywany do bieżącej pracy szpitala. To jest przyszłość diagnostyki — zapewnia Jacek Zachariasz, zastępca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych.

W zbiórkę funduszy na rzecz olsztyńskiej służby zdrowia zaangażowało się mnóstwo osób. Każdy pomagał, jak tylko umiał. Dołączyli także artyści, sportowcy i ludzie bardzo związani z Olsztynem, którzy postanowili wspólnie zaśpiewać piosenkę „Olsztyn Kocham” i wystąpić w nowej wersji teledysku do tego utworu. Inicjatorami akcji był zespół Enej.

— Robiąc to, co umiemy robić najlepiej — śpiewając, chcielibyśmy podziękować naszej olsztyńskiej służbie zdrowia za trud i poświęcenie w walce z koronawirusem — powiedzieli nam członkowie grupy.

Milena Siemiątkowska



