Władysław Katarzyński, "Mój Olsztyn": Ks. Jerzy Steckiewicz - To sabotaż, wracać!

Wierni wracają do kościoła. I nie mam tu na myśli tego, że wcześniej z niego masowo odchodzili. Tylko to, że zelżały restrykcje związane z pandemią i więcej ludzi może teraz uczestniczyć w nabożeństwach.

W ogólniaku dane mi było poznać księdza Juliana Żołnierkiewicza z kościoła NSPJ, charyzmatycznego kapłana późniejszej „Solidarności”. I to jego lekcje religii, z malowniczym opisywaniem scen z Biblii, z odpowiedziami na najtrudniejsze pytania, z puszczaniem płyt, w tym z muzyką rockową, zapamiętałem najbardziej. Gościł mnie na plebanii tuż przed śmiercią. Zawsze na jego grobie zapalam świeczkę.

Obecnie jestem wierzącym katolikiem, ale praktykującym w stopniu umiarkowanym. Sprawia to postawa kościoła w różnych kwestiach, w tym angażowania się np. niektórych księży w politykę, czy też przypadki pedofilii w kościele. Uczestniczę w nabożeństwach z rzadka, głównie przy okazji pogrzebów członków rodziny i znajomych. Niemniej nad progiem mojego mieszkania, tak jak w dzieciństwie, wisi krzyżyk. Przyjmujemy też księdza po kolędzie, a święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy są dla nas świętami rodzinnymi, najważniejszymi.

Będąc w terenie, nigdy nie omieszkam wstąpić do wiejskiego kościółka czy też zatrzymać się przed warmińską kapliczką luby krzyżem na chwilę zadumy. Kiedyś zrobiłem reportaż z pielgrzymki do Gietrzwałdu, ale bocznymi drogami. Ledwie doszedłem z plecakiem do Sanktuarium, tak mnie mieszkańcy po drodze doposażyli z żywność.

Znam lub znałem wielu wspaniałych księży katolickich. Pamiętam na przykład księdza Bronisława Magdziarza, proboszcza parafii w Jarotach. Był kapłanem niesłychanie operatywnym. Chciał wybudować kościół w Jarotach, ale że było to za komuny, nie uzyskał pozwolenia od władz. Zaczął więc stawiać przybudówkę do istniejącej tam kaplicy parafialnej i tak, ku zaskoczeniu władz, obok kaplicy powstał kościół. Nie podoba mi się on jednak, jeśli chodzi o architekturę, daleko mu do neogotyckich budowli warmińskich.

Najwięcej mam kontaktów z proboszczami wiejskich parafii. Wysoko cenię Jana Pietrzyka, proboszcza z Butryn, księdza poetę, miłośnika historii Prus, autora książek, kolekcjonera młynków do kawy i pieprzu, twórcy muzeum sakralnego. Wiele ciepłych słów można też powiedzieć o innym proboszczu, ks. Leszku Kuriacie z Bartąga, miłośniku zegarów na wieżach kościelnych (kilka już sam naprawił) i teatru (zagrał rolę księdza w sztuce wystawionej przez tamtejszy Teatr Prawie Dorosły „U nas w Betlejemkach”). Koresponduję do dzisiaj poprzez jeden z portali społecznościowych z księdzem Jerzym Hajdugą z Drezdenka, poetą, prowadzącym teatr, który był przez jakiś czas kapłanem w Gietrzwałdzie. Jedną z jego sztuk, „Pusty krzyż”, wystawił swego czasu Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Inny ksiądz poeta, Krzysztof Wojciechowski z parafii w Purdzie, jest autorem nie tylko tomiku wierszy, ale i książki „Zawierzyć aniołom, czyli kazania wiejskiego proboszcza”. Ostatnio odezwał się do mnie ksiądz poeta Norbert Bujanowski, proboszcz z parafii w Lesinach koło Szczytna, kiedyś w Pluskach, miłośnik historii Warmii. W internecie transmituje celebrowane przez siebie nabożeństwa.

Jeśli chodzi o wyznania, jestem tolerancyjny. Ogromne wrażenie sprawiają na mnie cerkwie. Zawsze, kiedy jestem w Białymstoku, skąd wywodzi się część mojej rodziny, zaglądam na nabożeństwo do tamtejszej cerkwi. Jestem pod urokiem przebiegu liturgii, wystroju świątyni, śpiewu cerkiewnego (jakiś czas temu byłem na festiwalu pieśni cerkiewnej w Hajnówce). Podoba mi się wystrój cerkiewki w Ostrym Bardzie, z ikoną autorstwa Jerzego Nowosielskiego. Bardzo ceniłem niedawno zmarłego księdza dziekana Aleksandra Szełomowa. Byłem u niego w domu, znaleźliśmy wiele wspólnych tematów.

Poznałem też bliżej olsztyńskich zielonoświątkowców z prezbiterem Włodzimierzem Kobusem, który znakomicie gra w piłkę nożną, wiem bo grałem przeciwko niemu. Będąc początkującym dziennikarzem, poznałem na początku lat 90. księdza luterańskiego Jerzego Otello, proboszcza parafii w Nidzicy, wspaniałego kapłana, bibliofila, regionalistę, publicystę i miłośnika mazurskiej historii. Miło wspominam odwiedzimy u księdza Sławomira Piniahy, proboszcza w parafii bł. Anieli Salawy. Pisze ostatnio na portalu internetowym parafii, że zgodnie z wytycznymi władz w nabożeństwach może uczestniczyć u niego 18 wiernych.

Żeby nie było tak wzniośle... W moim życiu w kontaktach z księżmi przytrafiało się wiele zabawnych sytuacji. Kiedyś uczestniczyłem w ceremonii ślubnej w kościółku pod granicą z obwodem kaliningradzkim. Ziąb w świątyni niemiłosierny, przemarznięty ksiądz na przechylającej się za każdym poruszeniem ambonie (pamiętacie taki film?) zwraca się do nowożeńców, kiedy uchylają się drzwi kościoła.

— A kogo tam diabli niosą? — wola kapłan. — Zamykać, bo zimno!

Innym razem zostałem oddelegowany z redakcji do grupy jadących do Częstochowy polskich pielgrzymów z Kaliningradu. Pilotował ich ksiądz Jerzy Steckiewicz, tamtejszy proboszcz. Przed wejściem do Sanktuarium Maryjnego ksiądz przykazał mi, żebym pilnował jego owieczek, a sam dołączył do grupy innych księży. Po pierwszej mszy celebrowano drugą, a ksiądz gdzieś zniknął. Spojrzałem na zegarek, do odjazdu pociągu powrotnego było już tylko pół godziny.

— Idziemy! — wydałem komendę.

W połowie drogi do stacji dogonił nas zdyszany ksiądz.

— To sabotaż, wracać! — wykrzyczał. — Mamy za dwie godziny umówiony pociąg specjalny!

Poznałem kiedyś księdza Jana Suwałę z Giław, rzeźbiarza, twórcę Galerii Rzeźby Sakralnej. Któregoś dnia księdzu, już emerytowi zamarzyło się zorganizowanie w Gąsiorowie, gdzie mieszkał, pleneru rzeźbiarsko-malarskiego.

— Jak to zrobić? — pytał mnie ksiądz. — Mam noclegi, zapewnione obiady, materiały też zakupię, ale co jeszcze?

— Uważam, że skrzynkę paliwa, żeby ich natchnęła! — odpowiedziałem dyplomatycznie.

Dzień później zadzwonił strapiony ksiądz.

— Wódkę wypili w ciągu jednego wieczora, pytają o sklep!

Władysław Katarzyński