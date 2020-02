Przez uszkodzone tory pociągi nie pojadą

W czasie budowy obwodnicy Olsztyna uszkodzone zostało torowisko w Bartągu. Tory trzeba będzie naprawić, a to oznacza, że linia zostanie zamknięta dla pociągów.

— Na czas robót pociągi dalekobieżne w kierunku Warszawy pojadą trasą przez Ostródę i Iławę. Na odcinku z Działdowa przez Nidzicę i Olsztynek przewoźnik uruchomi autobusową komunikację zastępczą. Za pociągi regionalne na odcinku Olsztyn Główny – Olsztynek uruchomiona będzie autobusowa komunikacja zastępcza. Na dalszym odcinku — od Olsztynka do Działdowa — kursować będą pociągi — powiedział Martyn Janduła.

Pięciokilometrowy odcinek między węzłami Olsztyn Południe i Olsztyn Jaroty był ostatnim na trasie całej obwodnicy, który oddano do użytku kierowców, ponieważ konieczne było dodatkowe wzmocnienie niestabilnego podłoża przy pomocy betonowych pali formowanych w gruncie.Okazuje się jednak, że niestabilny grunt był powodem jeszcze większych problemów, których skutki odczuwamy i dziś.— Wykonawca obwodnicy Olsztyna podczas budowy wiaduktu drogowego uszkodził torowisko w Bartągu. Ziemia ze skarpy wiaduktu osunęła się i zanieczyściła torowisko i odwodnienie. W związku z tym zdarzeniem, wprowadzono ograniczenie prędkości pociągów do 50 km/h — tłumaczył nam Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP PLK. — Firma BUDIMEX została zobowiązana do naprawy toru w rejonie budowanego wiaduktu. Ze względu na niezbędny do wykonania zakres prac, konieczna będzie wymiana ok. 100 metrów torowiska. Opracowywana jest technologia robót.Rzecznik PKP PLK powiedział nam też, jakie zmiany wymusi to w rozkładzie jazdy.dbp