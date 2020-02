Potrącenie pieszej na pasach. 16-latka trafiła do szpitala

We wtorek (18 lutego) po godzinie 18:00 na jednym z przejść dla pieszych w Ełku doszło do potrącenia 16-latki. W wyniku zdarzenia nastolatka trafiła do szpitala z potłuczeniami ciała. 22-letniemu kierowcy policjanci zatrzymali prawo jazdy.

Warunki drogowe w tym czasie były trudne, padał obfity deszcz ze śniegiem, widoczność była ograniczona i mężczyzna nie zauważył pieszej. Dlatego policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności.



Polska jest niechlubnym europejskim liderem jeśli chodzi o wypadki na pasach. A jest to przecież miejsce, które powinno być azylem dla pieszych. Kierowcy zbliżający się do oznakowanych przejść powinni zwolnić, aby móc się dokładnie rozejrzeć i w porę zareagować na różne drogowe sytuacje.



Duża odpowiedzialność spoczywa także na pieszych. Wybieganie zza pojazdu, przechodzenie poza miejscem wyznaczonym, lekceważenie sygnalizacji świetlnej – to główne przewinienia pieszych. Za każdym razem pieszy musi się także upewnić, czy może bezpiecznie przejść przez jezdnię. Nie zapominajmy o elementach odblaskowych. Nawet niewielki odblask sprawi, że będziemy lepiej widoczni na drodze.



Źródło: KPP Ełk



