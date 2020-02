Zamordowany w Meksyku Polak pochodził z Bartoszyc

Makabrycznej zbrodni na 38-letnim Mariuszu L. dopuścili się prawdopodobnie członkowie zorganizowanej grupy przestępczej z okolic Guadalajary w Meksyku. Polak mieszkał w tym kraju kilka lat i tam założył rodzinę. Zaginął 4 lutego. Jego szczątki znaleziono 9 lutego.

Rodzina zmarłego prosi wszystkich o uszanowanie ich żałoby i o to, aby do nich nie telefonować.

Dramatyczne informacje dotarły do nas z Meksyku. 9 lutego w meksykańskiej dzielnicy Lomas del Valle między granicami miasta Guadalajara i Zapopan znaleziono ludzką głowę wraz ze szczątkami. Ustalono, że należały one do zaginionego 38-letniego Polaka, pochodzącego z Bartoszyc Mariusza L.Zmarły mieszkał w Meksyku od kilku lat i założył tam rodzinę. Zaginął 4 lutego. Wyszedł z pracy w sklepie i nie dotarł do domu. Jego zaginięcie zgłosiła rodzina.Jego szczątki znaleziono niedaleko jego miejsca pracy. Obok nich leżała wiadomość z groźbami - informuje "Guardia Nocturna".Zobaczcie film z miejsca zdarzenia.Sklep, w którym pracował Polak, opublikował na Facebooku specjalne oświadczenie ws. jego śmierci.Czytamy tam, żePortal am.com.mx twierdzi, że organy śledcze Meksyku powiadomiły o śmierci polską placówkę konsularną.Z licznych postów opublikowanych w mediach społecznościowych wiemy, że Mariusz L. był znany Polonii w Meksyku.Śledczy meksykańscy prowadzą dochodzenie w sprawie jego śmierci. Sprawdzają m.in. nagrania z kamer monitoringu w pobliżu miejsca znalezienia jego głowy i szczątków.