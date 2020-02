Zorganizowała wesele. Rodzina jest na nią obrażona [SONDA]

Klaudia szczegółowo zaplanowała swoje wesele. Miał się pojawić nie tylko DJ, ale też specjalny pokaz robienia tajskich lodów. Panna młoda zadbała też o grubość kartek z zaproszeniami. Jednak w swoim planie nie uwzględniła dzieci.

Czy rację miała panna młoda czy rodzina? Panna młoda Rodzina pokaż wyniki »

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

Klaudia podzieliła się swoją historią na forum WP Kafeteria. Według niej wesela z zasady nie są przyjęciami przeznaczonymi dla dzieci, tak jak każda impreza, na której pojawia się alkohol. Dlatego przy wręczaniu zaproszeń panna młoda podkreślała, że to wydarzenie przeznaczone dla dorosłych. Mimo to niektórzy zapowiadali, że i tak pojawią się ze swoimi pociechami.Jak pisze WP.PL, według jednych internautów Klaudia przesadza i dzieci powinny uczestniczyć w weselu. Inni natomiast zauważają, że na tego typu wydarzeniach rodzice myślą, że ktoś z rodziny zajmie się dzieckiem i w efekcie maluchem nie opiekuje się nikt.Ktoś inny natomiast stwierdził, że wesela to impreza rodzinna, więc dzieci nie powinny być z niej wykluczane. Powinny zatem móc uczestniczyć w zabawie do pewnej godziny (np. 22:00), a później niech się bawią sami dorośli.Źródło: WP.PL