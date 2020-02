500+ do zmiany. Wszystko przez inflację

Program 500+ na pewno będzie obowiązywać do maja 2021 roku. Wówczas bowiem kończy się okres rozliczeniowy. Jednak rząd ma różne koncepcje, co zrobić dalej.

Przez galopującą inflację spada wartość pieniądza. Według obliczeń WP.PL dzisiejsze świadczenie 500+ jest warte 463 zł swojej pierwotnej wartości. Do tego liczba urodzeń wcale się nie zwiększa, a to było jedno z głównych zadań programu.Rząd jednak nie mówi jednym głosem, co się stanie po 2021 roku. Minister Marlena Maląg mówi wprost, że nie ma możliwości, aby świadczenie było waloryzowane. Z kolei wiceminister rodziny Stanisław Szwed nie wyklucza zwiększenia wydatków na 500+.Źródło: WP.PL