Olsztyńska Strefa Płatnego Parkowania trafi do sądu

Olsztyńscy radni wspierający prezydenta Olsztyna będą się sądzić z wojewodą Arturem Chojeckim. Poszło o podwyżki w Strefie Płatnego Parkowania.

Wszystko zaczęło się jesienią ubiegłego roku, kiedy to olsztyńscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą zmian w Strefie Płatnego Parkowania.1. Zgodnie z nowymi przepisami od lutego 2020 r. w strefie miałyby zacząć obowiązywać nowe stawki za parkowanie, np. za pierwszą godzinę postoju trzeba by płacić 3 zł, a nie jak do tej pory – 2,50 zł. To nie wzbudziło zainteresowania prawników wojewody.2. Inaczej stało się z uchwaloną drugą podwyżką, która miała wejść w życie w lipcu. Opłata za pierwszą godzinę parkowania miałaby ponownie wzrosnąć, tym razem do 3,90 zł. Jednak posiadacze Olsztyńskiej Karty Miejskiej (potwierdza płacenie podatków dochodowych w Olsztynie) nadal mogliby płacić tylko 3 złote.3. To wzbudziło spore emocje wśród mieszkańców podolsztyńskich gmin. Z oficjalnym protestem wystąpili radni gminy Dywity.- W naszym odczuciu, decyzja podjęta przez Radę Miasta Olsztyna jest nie do przyjęcia...przeczy idei współpracy aglomeracyjnej pomiędzy Olsztynem i ościennymi gminami. ...sprzeciwia się założeniom współdziałania, integracji i otwartości, czyniąc Olsztyn miastem hermetycznym i nieprzyjaznym-czytamy w projekcie uchwały - stwierdzili radni.4. Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki w grudniu uchylił część uchwały dotyczącą ulg dla mieszkańców Olsztyna. Uznał, że:"Rada Miasta naruszyła zasady: równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej, wprowadzając, nieznajdujące należytego uzasadnienia, zróżnicowanie osób korzystających ze strefy płatnego parkowania poprzez uprzywilejowanie pozycji mieszkańców Olsztyna."5. W odpowiedzi na to prezydent Piotr Grzymowicz zapowiedział złożenie skargi do sądu administracyjnego.- Mieszkańcy mają prawo do ulg, do określonych przywilejów - stwierdził. - Będziemy walczyć o niższe stawki dla mieszkańców Olsztyna.6. Na ostatniej sesji olsztyńscy radni głosowali w tej sprawie. Za skierowaniem sprawy do sądu było 16 radnych z Koalicji Obywatelskiej i prezydenckiego klubu Radnych Ponad Podziałami. Przeciwko radni PiS.oprac. Igor Hrywna