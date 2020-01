Nasza akcja|| Wieś Jankowice koło Działdowa liczy około 270 mieszkańców. To właśnie oni wybrali, zdecydowaną większością głosów, niespełna rok temu nowego sołtysa – Sylwestra Kubińskiego. Trafili w dziesiątkę, bo przy takim sołtysie wieś rozkwita!

Dobry sołtys, to skarb. Widzą o tym mieszkańcy wsi i sołectw. I nową drogę wybuduje, i świetlicę zmodernizuje. Jak trzeba, to sam zakasze rękawy i da dobry przykład. Sołtys to urząd z tradycją. Jego początki sięgają XII wieku. Dziś już sołtys nie jest sędzią, jak to było w średniowieczu, ale jego rola jest bardzo ważna. Od 1990 roku sołtys jest reprezentantem społeczności wiejskiej i działa na podstawie uprawnień nadanych mu przed radę gminy.To sołtysi są liderami lokalnych społeczności i odpowiadają za wykorzystanie funduszu sołeckiego. Liczą się ze zdaniem mieszkańców, podpowiadają rozwiązania i walczą o lepszą przyszłość. Są urodzonymi społecznikami.Co roku chcemy docenić najlepszych sołtysów w naszym regionie i w kadym powiecie. Dlatego ruszyliśmy z akcją Super Sołtys 2020. Szukamy sołtysów, których moglibyśmy docenić. Energicznych, z pomysłami i planami na przyszłość. Takich, dzięki którym wioski tętnią życiem. Liderów swoich małych społeczności. Wierzymy, że dzięki naszym Czytelnikom ich znajdziemy i poznamy.Jednym z takich sołtysów jest Sylwester Kubiński, sołtys Jankowic w powiecie działdowskim. Na czele wsi przez 12 lat stał ten sam sołtys. Zmieniło się to rok temu, gdy Sylwester Kubiński, wielką różnicą głosów zwyciężył w wyborach.— Miałem opory przed startowaniem w wyborach na sołtysa, ale ludzie mnie namawiali — mówi nowy sołtys.W krótkim czasie starał się zrealizować wiele planów i projektów, dzięki czemu zyskał sympatię lokalnej społeczności. — Zaczęliśmy organizować imprezy na większą skalę, z większym rozmachem, angażujemy więcej osób np. straż pożarną. Dzień Dziecka, Andrzejki, Powitanie i Zakończenie Lata. Niektóre organizowane były po raz pierwszy — mówi Sylwester Kubiński.Jak podkreślają mieszkańcy, wieś Jankowice zaczyna rozkwitać. Do tej pory sołtys starał się, by wieś wyglądała estetycznie, nie zapomina również o wspólnych dobrach mieszkańców, takich jak nieruchomości, z których wszyscy korzystają.— Wyremontowanie świetlicy, to był mój priorytet. W tym roku prace całkowicie się zakończą. Zaczęliśmy bardziej dbać o nasze Jankowice. Na bieżąco kosimy trawę, przycinamy gałęzie, krzaki, żeby było estetyczniej i bezpieczniej. Jest jeszcze wiele rzeczy do zrealizowania. Jestem dopiero rok na stanowisku sołtysa, ale staram się robić jak najwięcej i jak najlepiej — mówi sołtys Jankowic.Sylwester Kubiński zgłasza wieś do różnych konkursów, by bardziej ją wypromować. W poprzednim roku Jankowice otrzymały podziękowanie za udział w konkursie Eko-sołectwo. Do wyróżnień potrzeba jednak pomocy mieszkańców, a w Jankowicach część z nich jest bardzo zaangażowana. Sylwester Kubiński ma już wiele planów na ten rok.— Moim marzeniem i priorytetem jest zrobienie boiska i placu zabaw dla dzieci. Mamy boisko, które nie należy jeszcze do wsi, ale jego stan jest słaby. Podejmujemy kroki, by było w naszym posiadaniu, wtedy będziemy mogli je ładnie zrobić — opowiada sołtys. Udział w konkursie SuperSołtys 2020 był dla Sylwestra Kubińskiego niespodzianką. Nie wiedział, że bierze w nim udział.— Nie wiedziałem o plebiscycie, do którego zgłosiła mnie koleżanka. Dopiero potem otrzymałem wiadomości, że jestem w nim, mało tego, że jestem na prowadzeniu w powiecie działdowskim ( w rankingu regionalnym na 5 miejscu) — mówi Sylwester Kubiński.Katarzyna WiśniewskaPatronat regionalnyRanking regionalny