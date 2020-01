Zapadł wyrok w sprawie mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 59-letniego mieszkańca Ornety

Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał Artura M. na karę 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo mieszkańca Ornety. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

28 czerwca 2019 roku Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim przesłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Arturowi M., podejrzanemu o zabójstwo mieszkańca Ornety, Stanisława S. Do zdarzenia miało dojść w okresie od 31 stycznia 2019 r. do 2 lutego 2019 r. w mieszkaniu w Ornecie, w którym mieszkał pokrzywdzony.Według ustaleń prokuratora Artur M. w dniu 31 stycznia 2019 roku w godzinach wieczornych odwiedził Stanisława S. w jego domu. W mieszkaniu była także partnerka pokrzywdzonego Beata S. oraz Agata R. Cała czwórka siedziała razem w kuchni i spożywała alkohol. Pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni o pieniądze.W pewnej chwili Artur M. miał rzucić się na Stanisława S., a następnie wielokrotnie uderzyć go pięściami w twarz oraz kopać nogami po całym ciele. W wyniku takiego działania pokrzywdzony miał doznać m.in. poważnych obrażeń głowy, które spowodowały jego śmierć.Proces rozpoczął się 11 września 2019 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Wyjaśnił m.in., że pomiędzy nim a pokrzywdzonym doszło do bójki, ale nie było to zabójstwo.Wyrok w tej sprawie zapadł 8 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Artura M. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tym ustaleniem, że działał on z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonego i czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne popełnione z użyciem przemocy i skazał go za to na karę 15 lat pozbawienia wolności.Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.Źródło: