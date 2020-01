Perspektywy 2020. Sprawdzamy, na których miejscach rankingu najlepszych szkół znalazły się licea i technika z Olsztyna i regionu

W opublikowanym właśnie rankingu miesięcznika "Perspektywy" przedstawiono listę najlepszych szkół średnich w Polsce. Wśród pierwszej setki liceów znalazło się olsztyńskie LO II, które zajęło 77 miejsce. To spory awans, bo w minionym roku liceum im. K. I. Gałczyńskiego było na 101 pozycji.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Źródło: Perspektywy 2020

Poza pierwszą setką znalazło się drugie najlepsze liceum w naszych regionie, czyli(103 w kraju).Tuż za nim uplasowało się, które w 2019 roku zajmowało 45 miejsce w kraju. Tym razem takiego sukcesu nie udało się powtórzyć, bo liceum zajęło 105 miejsce w Polsce, ale wystarczyło to, by być jednocześnie trzecią najlepszą szkołą na Warmii i Mazurach.Jeśli chodzi o, to najlepsze na Warmii i Mazurach okazały się:IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie (68 miejsce w Polsce);II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu (88 miejsce w Polsce);II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie (100 miejsce w Polsce).II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie uplasowało się na 77 miejscu, XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie na 105, a IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie na 112.Najlepsze na Warmii i Mazurach okazało się, które zajęło 86 miejsce w rankingu generalnym.Drugie w naszym województwie (150 w Polsce) jest mrągowskieOstatnie miejsce na podium należy z kolei dow Elblągu, które uplasowało się na 229 miejscu w rankingu krajowym.W jaki sposób dokonano wyboru najlepszych szkół w Polsce?- Uniwersyteckie LO w Toruniu,- XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie,- V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.