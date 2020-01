WOŚP ostrzega przed oszustami, którzy chcą wyłudzić nasze pieniądze

Przedstawiciele oddziału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie opublikowali na swoim profilu na Facebooku niepokojący komunikat. Ostrzegają w nim przed oszustami, którzy podszywają się pod Orkiestrę, żeby wyłudzić pieniądze.

— W internecie pojawiły się już strony podszywające się pod WOŚP. Chcą one wyłudzić pieniądze przy użyciu łudząco podobnej strony do oficjalnej. Pamiętajcie, sprawdzajcie czy link, w który klikacie, kończy się na WOSP.ORG.PL — czytamy w komunikacie.WOŚP Olsztyn ostrzega przed jeszcze jednym rodzajem wiadomości. Chodzi o klasyczne łańcuszki.— Dodatkowo też zwracamy uwagę na łańcuszki: Bijemy rekord przesłanych serduszek. Jest to po prostu spam, który nic nie wnosi do Finału, nie ma z niego żadnych korzyści i nie został zainicjowany przez WOŚP. Jeśli dostaniecie taką wiadomość, zgłoście ją jako spam — piszą na profilu facebookowym.Do wielkiego finału zostało jeszcze kilka dni. Jednak Olsztyn w tym roku zaczął wcześniej, aby zebrać jak najwięcej. W tym roku cel jest wyjątkowy — zebrane pieniądze będą wspierać najwyższe standardy diagnostyczne i lecznicze w dziecięcej medycynie zabiegowej.