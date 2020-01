„500 plus” w bonach. Internauci są oburzeni

Planowane zmiany mogą wejść w życie już w 2020 roku. Będą one oznaczać, że zamiast pieniędzy osoby upoważnione do korzystania z „500 plus” mogą otrzymywać bony. Wielu internautów nie kryje swojego oburzenia takim pomysłem.

Zapowiedziane zmiany skomentowali użytkownicy forum WP Kafeteria. Według niektórych „500 plus” to program, który sprzyja powstawaniu w Polsce patologii i bony powinny funkcjonować od samego początku.Inny forumowicz komentował, że lepiej przeznaczyć fundusze na edukację dzieci lub obiady w szkole niż dawać pieniądze do ręki.Niektórzy jednak zauważali, że wprowadzenie bonów niewiele zmieni, jeśli dany rodzic nie chce przeznaczać pieniędzy na dziecko. Dotyczy to zwłaszcza tych drastycznych i skrajnych przypadków, gdzie „500 plus” przeznaczane jest na papierosy i alkohol.Jak opowiedziała jedna z forumowiczek, jej sąsiad otrzymuje z MOPS-u bony o wartości 100 złotych. Później jednak sprzedaje je za 70 złotych i za tę kwotę kupuje sobie używki w postaci alkoholu.Źródło: