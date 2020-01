Czy "podatek cukrowy" wyjdzie nam na zdrowie? [SONDA]

Rząd chce nałożyć dodatkową opłatę na napoje słodzone, napoje alkoholowe w opakowaniach o małej objętości (do 300 ml) oraz reklamę suplementów diety. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, ma to być narzędzie służące promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Od 8 stycznia ruszają konsultacje z producentami, a dodatkowe opłaty miałyby zostać wprowadzone w kwietniu

"Aktualnych danych na temat rozpowszechnienia nadwagi i otyłości dostarcza ankietowe badanie stanu zdrowia ludności przeprowadzone jesienią 2018 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ) na losowej, reprezentatywnej pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania próbie 3000 mieszkańców naszego kraju. Otrzymane wyniki wskazują, że zbyt wysoka masa ciała cechuje 58,8% mężczyzn i 41,1% kobiet w kraju, a otyłość odpowiednio 11,2% i 11,3%." - czytamy w projekcie ustawy.

1) napoje z dodatkiem monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008, s. 16 z późn. zm.), kofeiny, guarany lub tauryny;

2) napoje alkoholowe w opakowaniach o małej objętości (do 300 ml);

3) reklamę suplementów diety.

Jednym z uzasadnień wprowadzenia tzw. podatku cukrowego, jest, zdaniem twórców projektu, fakt, że przewlekłe choroby niezakaźne, w tym cukrzyca i otyłość, stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego.Rząd tłumaczy, że na podobne rozwiązania decydowano się także w innych krajach. Autorzy projektu powołują się m.in. na doświadczenia Meksyku, w którym odnotowano spadek konsumpcji opodatkowanych napojów słodzonych o 10% oraz wzrost spożycia napojów nieopodatkowanych (mleko, woda mineralna) o 7%.Także badania przeprowadzone na próbie 1500 Meksykanów wykazały, że ponad połowa przebadanych osób zmniejszyła spożycie napojów słodzonych od wprowadzenia podatku.Choć najwięcej w kontekście proponowanych zmian mówi się o napojach słodzonych, w projekciezaproponowano nałożenie dodatkowej opłaty nie tylko na nie. Autorzy projektu wskazują, a zachętą do tego mają być ich wyższe ceny. Chodzi tu o:W przypadku suplementów w ostatnich dwóch latach ich rynek rósł umiarkowanie – o mniej niż 5% rocznie. W 2018 r. sprzedaż apteczna i pozaapteczna tych produktów (uwzględniając dietetyczne środki spożywcze), wyniosła 5,4 mld zł. W latach 2020-2024 rynek będzie rósł o około 5% rocznie. Tymczasem z badań wynika, że wiedza Polaków na temat suplementów diety oraz świadomość istotnych różnic między lekami bez recepty (OTC) a suplementami diety jest na niskim poziomie. Tymczasem, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy,Powodem nałożenia dodatkowej opłaty na alkohol sprzedawany w opakowaniach o małej objętości, jest uzasadniany potrzebą kontrolowania dostępności tego typu produktów oraz wprowadzania ograniczeń ekonomicznych oraz fizycznych w ich sprzedaży.Choć rządowy projekt ustawy podkreśla zalety postulowanych rozwiązań, nie wszyscy są zgodni co do skutków, jakie one przyniosą.. Tamtejsze ministerstwo finansów zakładało bowiem ponad 500 milionów funtów wpływu z podatku od słodzonych napojów już w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów. Do budżetu wpłynęła zaledwie połowa tej kwoty, a jednocześnie podatek zagroził ponad 4 tysiącom miejsc pracy". Także- informują dziennikarze. Portal przywołuje również doświadczenia wspomnianego wcześniej Meksyku, w którym sprzedaż napojów słodzonych została ograniczona, ale "w efekcie wprowadzenia podatku, a z rynku zniknęło 30 tysięcy małych sklepów" - czytamy na Money.pl. Warto też dodać, że największe wpływy do budżetu z tytułu opłat za napoje słodzone pochodziły od najuboższej części społeczeństwa.