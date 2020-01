Emilia Konwerska: Galeria Dobro liczy się w Polsce [ROZMOWA]

Galeria Dobro istnieje dwa lata. Od początku jej działalność programuje Emilia Konwerska, doktor literaturoznawstwa i wykształcona filozofka, która, jak przyznaje, do sztuki podchodzi intuicyjnie. Rozmawia z nią Daria Bruszewska-Przytuła.

— To prawda. Tę nagrodę przyznało mi Rolnictwo Miejskie, czyli kolektyw animacyjno-artystyczny z Torunia. Zajmują się on m.in. wydawaniem zina i tworzeniem Nanofestivalu. W czasie drugiej edycji tego wydarzenia odbywała się dyskusja. Zostałam zaproszona do niej jako gość, żeby porozmawiać o, tak to ujmijmy, robieniu fermentu w kulturze. Kiedy około północy wręczono mi nagrodę Złotego Wiadra za kształt pracy (nie mylić z całokształtem), byłam zdziwiona. Na początku przyjęłam to z dużą dawką humoru, ale później uświadomiłam sobie, że była to najlepsza i chyba jedyna nagroda, którą chciałabym naprawdę dostać.— Nie, bo to by było coś odgórnego, konwencjonalnego... Złote Wiadro bardzo mnie wzruszyło, bo była to nagroda od kogoś, kto sam zajmuje się kulturą niezależną, z kim współpracuję, podtrzymując kontakty międzymiastowe związane z kulturą. Jeśli dostawać nagrody, to właśnie takie!— Ludzie, którzy pracują w obszarze kultury niezależnej w Polsce, obserwują swoje działania. Bardzo cieszę się, że Galeria znalazła się na mapie miejsc rozpoznawanych przez takie osoby. Bardzo mi na tym zależało.— Raczej nie, choć trzeba byłoby o to zapytać także Mariusza Sieniewicza, który był inicjatorem powstania Galerii Dobro. Na pewno została stworzona po to, żeby ożywić i unowocześnić Galerię Rynek, zaproponować olsztynianom nowe rzeczy, które dzieją się we współczesnej sztuce. Ogólnopolski zasięg Galerii trochę nas zaskoczył. Staliśmy się rozpoznawalni, ambicje rosły.— Do mnie na ogół docierają same pozytywne sygnały, ale pamiętam, że sama nazwa wzbudziła sporo kontrowersji. Tymczasem dla nas ta zmiana szyldu miała znaczenie symboliczne. Zakładamy przecież, że język ma też funkcję performatywną, stwarzającą. Zmieniliśmy więc nazwę, by odciąć się od tego, co było, i zrealizować marzenie o tym, żeby sztuka stała się ważnym tematem w Olsztynie i żeby ludzie czekali na wernisaż. Galeria miała być miejscem, w którym coś się dzieje i w którym można zobaczyć rzeczy, o których się mówi w Polsce. Skoro w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest film Domu Mody Limanka, to dlaczego nie pokazać go u nas? Tak samo było z filmem Siksy „Stabat Mater Dolorosa”. Chciałam, żebyśmy byli na bieżąco. I żeby do Galerii przychodzili młodzi ludzie.— Zależy mi, żeby Galeria Dobro była przestrzenią dla różnorodnej grupy odbiorców. To dlatego postanowiliśmy, już na samym początku, że wszystkie wydarzenia, które się w niej odbywają, będą darmowe. Skoro zapraszamy np. zespół, który nie jest bardzo znany, to nie chcieliśmy, żeby przeszkodą, by go poznać, były pieniądze. Galeria jest w centrum starówki, więc chcemy korzystać z tego, że czasem pojawi się u nas ktoś, kto znajdzie Galerię przypadkiem. Na koncercie zespołu Przepych, który jest dość hałaśliwym punkowo-jazzowym projektem, była starsza pani, która po koncercie podziękowała, że miała okazję poznać taki zespół. Projektując wydarzenia, staram się przyciągać nowe grupy ludzi. Kiedy robiliśmy wernisaż projektu PsychoEkipa z Fioletowego Dżipa, to zaprosiłam dj-a, który grywa w klubie Pogłos. Dzięki temu pojawili się w Galerii ludzie, którzy wystawę zobaczyli trochę przy okazji tego, że chcieli posłuchać granej u nas muzyki. Tak też było ostatnio, kiedy na wernisaż prac Marka Rachwalika przyjechał z koncertem metalowy zespół Brüdny Skürwiel.— Ten pomysł zrodził się, kiedy zobaczyłam rosyjski zespół Shortparis, który grał koncert w sklepie. Chciałam zorganizować podobne wydarzenie w Olsztynie, właśnie w sklepie spożywczym czy w tzw. szmateksie, najlepiej takim tradycyjnym. Nie spotkało się to jednak z pozytywnym odzewem ze strony osób, z którymi chcieliśmy współpracować. Postanowiłam więc podzielić się tym pomysłem z Kingą Adamską, właścicielką sklepu Flora Vintage. I ona nie tylko się natychmiast zgodziła, ale też bardzo się zaangażowała. Dbała o każdy szczegół. Koncert zespołu Javva, który odbył się w sklepie Kingi, był pod wieloma względami wyjątkowy. Muzycy stanęli na wystawie, a ludzie na zewnątrz. Wszystko się świetnie udało, a ludzie mówili, że czują się jak w Berlinie.— Tak, było jeszcze np. Stranger Things Party w Mchu, które pojawiło się na fali zainteresowania serialem i cieszyło się ogromną popularnością.— Domyślam się, że chodzi o wystawę Zbiorowego, która zakończyła się wszczęciem śledztwa przez prokuraturę. Mogę tylko zapewnić, że nie chodziło o wywołanie skandalu.— To prawda. Ze swoim spektaklem pojawił się u nas np. Teatr Nieskromny Basi Święcickiej. Teatr Węgajty z projektem „Miasto w drodze”. Jednym z przystanków uczynił Galerię Dobro. Mieliśmy też pokazy filmowe i dyskusje.— Nie oznacza to jednak, że Galeria nie ma swojego profilu. Ludzie, którzy nas odwiedzają, czują już, tak jak ja, czy coś by pasowało do Galerii Dobro, czy nie. I cieszę się, że możemy zapraszać zarówno artystów rozpoznawalnych, takich jak Dorota Masłowska czy Paweł Sołtys, jak i tych, którzy są ważni dla węższego kręgu odbiorców.— Pracuję cyklami, wymyślam jakąś koncepcję, temat przewodni, wokół którego tworzę program.— W Olsztynie jest wiele osób, które robią coś fajnego. Mamy np. silną scenę elektroniczną. Mam świadomość, że nie znam wszystkich, nie do wszystkich mogę dotrzeć, nie wszystko zobaczyć, bo to są rozproszone inicjatywy.— Ostatnio byłam na szkoleniu, na którym usłyszałam, że właśnie dzięki temu, że nie skończyłam studiów kierunkowych związanych ze sztuką, jestem wymarzoną kuratorką. Na co dzień, planując pracę galerii, posługuję się intuicją. Staram się być naprawdę na bieżąco, dużo jeżdżę po Polsce, odwiedzam wiele różnych galerii, utrzymuję kontakty z ludźmi, którzy zajmują się kulturą.— Oczywiście! Dużym zainteresowaniem cieszyło się np. spotkanie z Krainą Grzybów, co było dla mnie samej sporym zaskoczeniem. A pomysł, by ich zaprosić, podsunęła mi Aleksandra Waliszewska. I później ja mogłam ich polecać znajomym z innych miast.— Zdecydowanie. Na spotkaniu z Zuzanną Bartoszek pojawiło się naprawdę dużo osób. Co ciekawe, może nie wszyscy znali jej poezję, dla części osób była ona jednak osobą rozpoznawalną dzięki social mediom.— I spełni się moje marzenie: w Olsztynie zagra Lutto Lento! Oprócz niego błękit pruski i julek ploski. Wpadną też przyjaciele Galerii, którzy przygotują kilka fajnych inicjatyw, ale to będzie niespodzianka. Zapraszam!Daria Bruszewska-Przytuła