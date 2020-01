Olsztyn 2019. Podsumowujemy rok miesiąc po miesiącu [SONDA]

Rok 2019 już za nami. Jakie było te dwanaście miesięcy w Olsztynie? W stolicy województwa ukończono kilka ważnych inwestycji. Był to też rok ważnych zmian. Niestety w naszym mieście nie zabrakło również tragicznych zdarzeń...

Styczeń

Zaginięcie Radka Zalewskiego

Luty

Wstępne przejęcie Stomilu

Marzec

Do żłobka tylko po szczepieniu

Kwiecień

Śmierć Jana Tandyraka

Maj

Kortowiada

Czerwiec

Nawałnica



Lipiec

Otwarcie obwodnicy

Sierpień

Od pierwszego zamknięte Tesco

Wrzesień

Napad na kantor

Październik

Pożar w Banku Żywności

Listopad

Zmiany w strefie parkowania

Grudzień

Uniewinnienie Czesława Jerzego Małkowskiego

Radek Zalewski wspólnie ze swoimi znajomymi spędzał w Olsztynie ubiegłorocznego sylwestra. W pewnym momencie, w trakcie imprezy 19-latek wyszedł z mieszkania przy ul. Stawigudzkiej i ślad po nim zaginął. Akcja poszukiwawcza trwała kilka tygodni. Zaangażowani byli w nią policjanci, strażacy, Wojska Obrony Terytorialnej, mieszkańcy, a nawet prywatny detektyw. Pomimo tego długo nie przynosiła ona żadnych efektów. Dopiero po około sześciu tygodniach udało się odnaleźć ciało zaginionego. Podczas poszukiwań badano pobliskie jezioro, kilka stawów, rozlewiska oraz Łynę aż do ulicy Radiowej. Jednocześnie sprawdzano teren trudno dostępny i bagienny, na którym znaleziono ciało. Znajdowało się pod wodą i było przykryte pokrywą lodową.Miniona zima to dla kibiców Stomilu Olsztyn prawdziwy rollercoaster. Klub od lat zmagał się z olbrzymimi problemami finansowymi, a przerwa od rozgrywek w poprzednim sezonie była tego punktem kulminacyjnym. I choć w styczniu i lutym sporo mówiło się o potencjalnych inwestorach, to na konkrety długo trzeba było czekać. Wiele wskazywało na to, że drugi już w XXI wieku upadek klubu jest kwestią czasu. Na szczęście w pewnym momencie sprawa odwróciła się o 180 stopnie. W klub postanowił zainwestować Michał Brański i po drobnych zawirowaniach ostatecznie przejęcie klubu zakończyło się sukcesem. Co prawda na wszystkie formalności trwały jeszcze przez kilka miesięcy, to już w lutym stało się jasne, że klub przystąpi do rundy wiosennej i wciąż będzie walczył na zapleczu Ekstraklasy.Szczepić dziecko czy nie? — takie pytanie zadaje sobie cześć rodziców. Niektórzy z nich odpowiedź na to pytanie mogą znaleźć bardzo szybko, o ile chcą, żeby ich maluch mógł chodzić do olsztyńskiego żłobka. Podczas marcowej sesji Rada Miasta przyjęła w środę poprawkę wprowadzającą konieczność posiadania obowiązkowych szczepień jako warunek przyjęcia do miejskiego żłobka.Poprawkę zgłosił Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej i Klubu Ponad Podziałami. — Chcemy, jako radni miasta, aby dzieci, które idą do żłobków były bezpieczne — mówiła na konferencji prasowej radna Ewa Zakrzewska. — Rodzice, którzy przyprowadzają swoje dzieci, będą wiedzieli, że inne dziecko, które jest w grupie, również jest zaszczepione i nie przyniesie chorób niebezpiecznych dla życia i zdrowia dzieci.Od marca, rodzice starający się o przyjęcie dziecka do żłobka miejskiego muszą przedstawić oświadczenie o tym, że dziecko zostało zaszczepione zgodnie z kalendarzem szczepień, ewentualnie dziecko jest chore i nie może być szczepione. Poprawkę poparło 16 radnych.Ta informacja wstrząsnęła Olsztynem. 25 kwietnia wczesnym rankiem dokonano makabrycznego odkrycia. W zaparkowanym na jednej z ulic Kortowa aucie zauważył nieżyjącego mężczyznę. Był to — jak się okazało — Jan Tandyrak, olsztyński radny i biznesmen, który zmarł na skutek postrzału. Na miejscu znaleziono prawo jazdy i list pożegnalny. — List został sporządzony komputerowo, ale został podpisany własnoręcznie — mówiła wówczas Agnieszka Ignaczewska, zastępca prokuratora rejonowego Olsztyn Północ. — Wstępne ustalenia wskazują na duże prawdopodobieństwo samobójstwa, ale nie wykluczamy pozostałych wersjiMsza żałobna w intencji zmarłego odbyła się w kościele pw. Franciszka z Asyżu przy ul. Dybowskiego. Były przewodniczący Rady Miasta w Olsztynie został pochowany na cmentarzu w Bartągu.W naszym mieście maj od lat należy do studentów. Wszystko za sprawą juwenaliów. Tegoroczne święto studentów, jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić, rozpoczęło się w środę i trwało do końca tygodnia. Standardowo nie zabrakło już parady wydziałów, która po raz kolejny przeszła ulicami Olsztyna, imprez w namiotach na plaży kortowskiej oraz oczywiście koncertów na słynnej już górce. Przypomnijmy, że w 2019 roku wystąpili na niej m.in. Daria Zawiałow, C-BooL i oczywiście Enej.Z czego jednak najbardziej zapamiętamy ubiegłoroczną, sześćdziesiąta już Kortowiadę? Przede wszystkim z ulewnych deszczów i potężnego błota, a także z pierwszego w historii płatnego wejścia na Górkę Kortowską.Czerwiec to miesiąc ulew, które przechodziły nie tylko nad stolicą Warmii i Mazur. Ich skutki czasami były poważniejsze, innym razem mniej poważne. Z pewnością na długo zapamiętamy jednak nawałnicę, która przeszła nad Olsztynem w nocy z 15 na 16 czerwca. W dzień, przed ulewną nocą, Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej ostrzegał przed burzami i silnym wiatrem. Przewidywania meteorologów potwierdziły się, dlatego służby ratunkowe miały pełne ręce roboty zarówno w mieście, jak i powiecie. Podtopione zostały garaże, piwnice i posesje, a konary spadały na drogi. Ponadto samochody nie mogły wyjechać z kałuż. Punktem kulminacyjnym była jednak zapadnięta część jezdni.Choć w minionym roku w Olsztynie doczekaliśmy się zakończeniu remontów kilku ważnych ulic, w tym w szczególności ul. Partyzantów, to jednak otwarcie obwodnicy było bezapelacyjnie najważniejszym drogowym wydarzeniem 2019 r. I trudno się dziwić, bo na tę drogę mieszkańcy czekali od lat. Dzięki temu spora część kierowców podróżująca ze wschodu na zachód województwa i odwrotnie, może ominąć Olsztyn bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Obwodnica to również koło zamachowe dla rozwoju regionu. Dzięki nowej drodze, w jej obrębie powstają już nowe hale, centra dystrybucyjne i siedziby firm. Nic więc dziwnego, że obwodnica została wybrana przez naszych internautów inwestycją dekady.Hipermarket przy ul. Pstrowskiego to jeden z pierwszych tego typu sklepów w Olsztynie. Od 1996 roku był to HIT, ale w 2002 roku sklepy w Polsce od Niemców przejęła brytyjska sieć Tesco. Po kilkunastu latach Tesco zamknęło kilka sklepów na terenie całego kraju. Tak było również w Olsztynie. Likwidacja sklepu oznaczała, że ok. 80 osób musiało sobie poszukać nowej pracy. — Część osób poszła na emeryturę, a inni szukają pracy. Na szczęście, dziś sytuacja na rynku pracy jest dużo lepsza niż jeszcze kilka lat temu, to część osób już ma pracę — mówiła w lipcowej rozmowie z nami Sabina Polska, przewodnicząca Komisji Oddziałowej Solidarności w olsztyńskim Tesco.Obecnie budynek po byłym już hipermarkecie stoi pusty. Na razie nie wiadomo, co będzie w nim w przyszłości.21 września minionego roku doszło do napadu na jeden z kantorów przy ul. Dąbrowszczaków. Łupem złodzieja, jak łatwo się domyślić, były pieniądze. Włamywacz zabrał gotówkę zarówno w polskiej, jak i obcej walucie. Jak złodzieje dostali się do kantoru, które mają systemy alarmowe, nie wiadomo. Są tylko przypuszczenia, że złodzieje zmylili czujność ochrony, że wyłączyli alarmy i monitoring. Jedno jest pewne, że opróżnili sejf.Ile było tam pieniędzy, tego nie wiadomo, są tylko domniemania. — Ponoć grubo ponad milion złotych — usłyszeliśmy od pewnego mężczyzny na ul. Dąbrowszczaków.17 października był dla Olsztyna wyjątkowo tragiczny. Nad ranem doszło do pożaru w budynku Banku Żywności przy ulicy Marka Kotańskiego. Pożar miał powstać na parterze, a następnie przenieść się na wyższą kondygnację. Budynek, w którym pojawił się ogień, ma kształt litery L. W wyniku pożaru został on zniszczony na długości około 30 metrów. Strażakom udało się zapobiec przeniesieniu pożaru na dalsze części obiektu. Niestety, straty były duże. Uszkodzone zostały m.in. pomieszczenia biurowe i serwerownia. Starty szacuje się na kilka milionów złotych.Krótko po zdarzeniu uruchomiona została zbiórka pieniędzy na usunięcie skutków pożaru. — Nie damy spłonąć naszym marzeniom! Sami nie udźwigniemy rozmiaru zniszczeń. Dziś prosimy was o pomoc. Organizujemy zbiórkę finansową na usuwanie skutków pożaru. Wyspecjalizowane ekipy do uprzątnięcia zgliszczy są potrzebne od zaraz — pisali w specjalnym komunikacie pracownicy Banku Żywności.Choć zmiany wprowadzone w olsztyńskiej strefie płatnego parkowania kierowcy odczują dopiero w lutym 2020 roku, to są one efektem decyzji podjętej podczas listopadowej sesji Rady Miasta. Najważniejsze zmiany dotyczą wzrostu cen za parkowanie, oraz rozszerzenie strefy. — Wzorem innych miast, które postanowiły wprowadzić podwyżki w opłatach za parkowanie, podąży także Olsztyn. Podjęte działania zmierzają do uporządkowania ruchu na ulicach SPP. Wzrost opłat ma zniechęcać do wjeżdżania prywatnymi samochodami do Śródmieścia i centrum Olsztyna i skłaniać użytkowników pojazdów do krótszego pozostawiania aut w obszarze SPP — zakomunikował Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Zmiany będą wprowadzone w dwóch etapach — w lutym i w lipcu.Nie obyło się jednak bez kontrowersji, ponieważ miasto planuje zróżnicować stawki opłat. Więcej za parkowanie zapłacą kierowcy, którzy nie odprowadzają podatków w Olsztynie.13 grudnia zapadł wyrok w Czesława Jerzego Małkowskiego. Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego. Oznacza to, że były prezydent Olsztyna jest niewinny. Przypomnijmy, że na byłym prezydencie Olsztyna ciążyły dwa zarzuty, które dotyczyły gwałtu i molestowania. W obu przypadkach chodziło o tę samą kobietę. Do tych zdarzeń miało dojść w latach 2002-2007.„(...) Po ponad dekadzie batalii Sąd Okręgowy w Olsztynie prawomocnie potwierdził to, o czym zapewniałem od samego początku: Czesław Jerzy Małkowski jest niewinny. Orzeczenie to jest najlepszym prezentem choinkowym. Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zawsze stanowili dla mnie wsparcie, którzy nigdy we mnie nie zwątpili, którzy wiedzieli, że w tej sprawie to ja jestem pokrzywdzonym (...)” — napisał na swoim facebookowym profilu po zakończeniu procesu były prezydent Olsztyna.Czy to oznacza definitywny koniec sprawy? Wyrok Sądu Okręgowego jest prawomocny, ale przysługuje od niego kasacja. Prokuratura zapowiedziała, że zamierza to zrobić. — Podejrzewam, że będzie wniosek o kasację, ale najpierw musimy zapoznać się z uzasadnieniem wyroku — mówiła prokurator Agnieszka Kalisz-Kapelko z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.Krzysztof Kucharczak