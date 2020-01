Beata Milanowska z UWM i jej Kosmiczny Oskar [ROZMOWA]

Niedawno skończyła studia, a już ma na koncie Kosmicznego Oskara. Nie boi się nauki, bo, jak mówi, po prostu trzeba chcieć, wtedy wszystko jest w zasięgu ręki. Z Beatą Milanowską, asystentką z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie, rozmawia Andrzej Mielnicki.

Beata Milanowska była jedyną Polką, która zakwalifikowała się do letniej szkoły Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Portugalii. W letniej szkole uczestniczyło 50 osób z całego świata, w tym z Ameryki, Afryki i Azji. Wykładowcami byli wybitni naukowcy specjalizujący się w GNSS, m.in. z uniwersytetów Stanford i San Antonio w USA, Calgary w Kanadzie czy z Monachium w Niemczech oraz z ESA. Przeprowadzili ze studentami wiele prac laboratoryjnych. Ponadto dawali wykłady na temat praw własności intelektualnej i patentów, a także aspektów biznesowych. Omówili również przyszłość systemów satelitarnych.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

—To jest sukces całego naszego sześcioosobowego zespołu, który powstał podczas międzynarodowej szkoły letniej nt. globalnych systemów nawigacji satelitarnej. Szkoła letnia zorganizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną i Wspólne Centrum Badawcze Unii Europejskiej odbyła się w lipcu 2019 r. w Vila Nova de Cerveira w Portugalii. Naszymi wykładowcami byli znani specjaliści z zakresu geodezji satelitarnej, w tym autorzy książek, z których korzystałam podczas studiów. Podczas szkoły letniej nasz zespół zaproponował nowe zastosowanie techniki GNSS, któremu nadaliśmy nazwę „FreeWheel". Nasz projekt został najwyżej oceniony w konkursie letniej szkoły i potem zgłosiliśmy go do europejskiego konkursu Galileo Masters.— Przyznam, że trochę się bałam tego wyjazdu, szczególnie właśnie tego, czy moja znajomość angielskiego, również tego specjalistycznego, jest na tyle wystarczająca, aby móc swobodnie zrozumieć wykłady. Jednak profesor Paweł Wielgosz, nasz dziekan, bardzo mnie zachęcał do tego wyjazdu i okazało się, że był to bardzo dobry pomysł.— Jednak język angielski staje się coraz bardziej powszechny, a też jeśli chodzi o geodezję, to większość nowości, publikacji jest po angielsku. I jeśli chce się być na czasie, to trzeba znać angielski.— Pomaga osobom o ograniczonej mobilności, w szczególności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, w dotarciu do określonego celu. Odbywa się to przy użyciu aplikacji na smartfony, która w czasie rzeczywistym wyznacza dogodną trasę pozbawioną barier architektonicznych, takich jak np. schody. Do wyznaczenia owych tras wykorzystane są dane geolokalizacyjne pozyskane przez użytkowników (tzw. crowdsourcing) również za pomocą aplikacji mobilnej. Na podstawie tych danych zostają wygenerowane optymalne trasy, które zostaną przekształcone w usługę nawigacji.— Oczywiście to jest dopiero koncepcja, jednak mamy nadzieję, że na tym się nie skończy, że pomysł nie pozostanie w szufladzie. Nasze rozwiązanie z pewnością mogłoby ułatwić życie osobom poruszającym się na wózkach, dlatego zgłosiliśmy się do konkursu Galileo Masters, który daje duży rozgłos.—W imieniu naszego zespołu nagrodę w Helsinkach odebrali dwaj członkowie — Lotfi Massarweh oraz Niklas Hehenkamp. Ja wciąż czekam na przysłanie mojego certyfikatu, ma być także nagroda pieniężna.— Tak, skończyłam tu IV LO.— Już od gimnazjum chciałam być geodetą. Ale rzeczywiście kiedyś zawód geodety kojarzył się tylko z pracą w polu, w terenie. Dziś geodezja jest o wiele bardziej rozbudowaną dziedziną i to właśnie głównie dzięki technikom satelitarnym.— Myślę, że tak, aczkolwiek jeśli robi się to, co się lubi, nauka nie sprawia trudności. To moja pasja.— Przygotowywałam pracę magisterską pod kierunkiem prof. Wielgosza w ramach projektu naukowego z Narodowego Centrum Nauki. Okazało się, że moje badania mogę dalej rozwijać, mogę też skończyć studia doktoranckie, stąd taka decyzja. Mam nadzieję, że sprostam wyzwaniu.—Badałam różne modele jonosfery. Sprawdzałam ich dokładność i wiarygodność podczas różnej aktywności słonecznej.— Może odstrasza je praca w terenie, trzeba dźwigać sprzęt. Poza tym bardzo przydatna jest również znajomość programowania, co nie każdy lubi.— Może kiedyś (śmiech). Ale rzeczywiście biegam w klubie AZS UWM Olsztyn. Nawet wspólnie z koleżankami z klubu dwukrotnie byłyśmy mistrzyniami Polski juniorów w sztafecie 4x400m. Teraz już mam mniej czasu na treningi, ale dalej reprezentuję moją uczelnie na zawodach akademickich.— Po prostu lubię geodezję, czuję, że mogę się w niej rozwijać i przede wszystkim może to być mój plan na przyszłość. Natomiast, żeby móc utrzymać się tylko ze sportu, trzeba być naprawdę wybitnym sportowcem, posiadać ogromny talent. Jednak przygoda ze sportem bardzo wiele mnie nauczyła i wciąż czerpię z tego korzyści.— Lubię też czytać książki i chodzić na koncerty muzyki alternatywnej.Andrzej MielnickiWięcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj