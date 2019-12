30 tys. zł zadośćuczynienia za przemoc na komendzie policji

Z 10 tys. zł do 30 tys. zł podwyższył Sąd Okręgowy w Olsztynie zadośćuczynienie dla Jacka S., wobec którego funkcjonariusze olsztyńskiej policji stosowali groźby i przemoc.

Jacek S. jest jedną z osób pokrzywdzonych w sprawie karnej dotyczącej stosowania przez policjantów gróźb i przemocy wobec osób przesłuchiwanych w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie w latach 2014 – 2015.15 października 2018 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął pozew Jacka S. przeciwko Skarbowi Państwa – Komendantowi Miejskiemu Policji w Olsztynie o zapłatę 70 tys. zł wraz z należnymi odsetkami tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.Jacek S. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w związku z podejrzeniem dokonania rozboju i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji przy ul. Partyzantów w Olsztynie. Podczas czynności z jego udziałem trzech funkcjonariuszy miało stosować wobec niego groźby oraz przemoc. Dwóch innych miało to zdarzenie widzieć, ale nie reagowaćW czerwcu 2019 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie zasądził na rzecz Jacka S. kwotę 10 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. — W ocenie Sądu Rejonowego w Olsztynie nie budziło wątpliwości, że pozwany dopuścił się bezprawnych naruszeń, jednak obrażenia Jacka S. były znikome. Dlatego Sąd ustalił, że kwota 10 tys. zł będzie adekwatna do naprawienia wyrządzonej mu krzywdy — informuje sędzia Agnieszka Żegarska rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.Mężczyzna wniósł apelację do Sądu Okręgowego w Olsztynie, który 17 grudnia 2019 r. zasądził na jego rzecz dodatkowo kwotę 20 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami.Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.