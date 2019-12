Festiwal Muzyki Tanecznej wróci do Ostródy?

Festiwal Muzyki Tanecznej może wrócić do Ostródy. Taką ofertę przedstawili miastu organizatorzy, czyli firma World Media. Chcą za to prawie pół miliona złotych. Czy miasto znajdzie takie pieniądze w budżecie na 2020 rok?

W piśmie przesłanym do burmistrza Ostródy organizatorzy przedstawili ofertę, zachęcając miasto do jej przyjęcia i współpracy podczas przyszłorocznej, 25. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Tanecznej. To popularny festiwal muzyki disco polo, który organizują z powodzeniem od 1995 roku.— Markę festiwalu charakteryzuje szeroka rozpoznawalność na terenie Polski — podkreślili organizatorzy. Co, ich zdaniem, gwarantuje udaną realizację wyjątkowej 25 i jubileuszowej edycji festiwalu w 2020 roku w Ostródzie.Jaka jest cena tej współpracy? World Media zaproponowały miastu 450 tysięcy złotych netto, czyli prawie pół miliona brutto po doliczeniu podatku.Przypomnijmy. W ubiegłym roku, po wielu latach organizowania imprezy w Ostródzie, festiwal przeniósł się na lotnisko Dajtki w Olsztynie. Powodem była zbyt wygórowana cena, jaką proponowali organizatorzy władzom Ostródy, chociaż i tak niższa niż ta obecna. Mieszkańcy Ostródy musieli więc pojechać do Olsztyna, by usłyszeć Samanthę Fox, ale w końcu daleko nie jest.Pojawiły się jednak głosy niezadowolenia, że miasto straciło ekonomicznie (brak gości i turystów) i wizerunkowo, bo festiwal był od lat kojarzony z Ostródą i skutecznie ją promował.Ile kosztowała Olsztyn impreza na lotnisku? Urząd Miasta, partner festiwalu, informował w sierpniu tego roku, że wkład finansowy miasta wyniósł 100 tysięcy złotych. A ile płaciła wcześniej Ostróda za współorganizację imprezy? W 2018 roku było to 250 tys. zł, w 2017 r. — 125 tys. zł, a w 2016 r. — 162 tys. zł. Z tym, że za festiwal dwudniowy.— Te kwoty proponowane przez organizatorów były zawsze wyższe niż ostateczne, bo udało się zawsze w późniejszych rozmowach wynegocjować niższe — mówi były burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz.Za organizację festiwalu w 2020 roku w Ostródzie, organizatorzy wydarzenia chcą ponad cztery razy tyle, ile zapłacił Olsztyn. Na razie nie wiadomo, jaka będzie decyzja władz Ostródy. Wiadomo, że w projekcie budżetu miasta na przyszły rok nie ma zarezerwowanych środków na organizację takiego przedsięwzięcia.Czy te środki się znajdą i czy miasto podejmie w tej sprawie negocjacje? Jak udało nam się dowiedzieć w ostródzkim urzędzie, pismo z propozycją od organizatorów festiwalu zostało przekazane przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ostródzie, który przedstawi propozycję radnym do omówienia na komisjach.