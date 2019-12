Na ugorze nic się nie urodzi

W Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano Galę Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Wzięli w niej udział szkoleniowcy i działacze, nauczyciele wraz z dyrektorami szkół, samorządowcy, a także zaproszeni goście.

W spotkaniu wzięli udział m.in wicemarszałek województwa Jolanta Piotrowska, wicedyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Beata Bublewicz oraz dyrektorki dwóch kuratoryjnych wydziałów: Małgorzata Hochleitner i Mirosława Gralla-Kaperzyńska.

Galę prowadził, jak zwykle z ujmująca swadą, przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego Wacław Wasiela. Najistotniejsza częścią było ogłoszenie wyników sportowego współzawodnictwa za rok szkolny 2018/19. Uhonorowano wybijające się ponad przeciętność osoby, które zajmują się sportem uczniowskim. Rozdano blisko sto specjalnych pucharów i dyplomów, ale wcześniej wysłuchano występu uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim, którzy zaprezentowali patriotyczne pieśni i popularne kolędy.



— Sport szkolny jest fundamentem całego polskiego sportu wyczynowego — powiedział Wacław Wasiela, prezes Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. — Ale dużo ważniejszą sprawą niż wyczyn jest wychowanie młodej osoby przez sport, i my to właśnie robimy.



Tam gdzie nie ma klubu szkolnego, tam sport wyczynowy się po prostu nie urodzi, bo nic się na urodzi na ugorze. Sportowe perełki są często już widoczne w sporcie szkolnym. Nie marnujemy talentów, a naszym hasłem jest: Im więcej młodych osób w ruchu, tym mniej przed komputerami i telefonami komórkowymi! Nasz program możemy realizować dzięki wsparciu różnych przyjaznych instytucji, no i sponsorów. Jednak pieniądze nie załatwią wszystkiego, potrzebne jest jeszcze zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą, a takich ludzi mamy i bardzo ich cenimy — podkreślił szef WMSZS.

Podczas gali uhonorowano młodego trójskoczka Kacpra Rudnika z NKS Nowe Miasto Lubawskie, który jako jedyny reprezentant Warmii i Mazur uczestniczył w lipcu na Węgrzech w mistrzostwa Europy U18. W tym swoim międzynarodowym debiucie zajął Rudnik 12. miejsce, bijąc rekord życiowy wynikiem 14,44 m. Specjalną nagrodę otrzymał sportowiec oraz jego rodzice Ewa i Tomasz Rudnikowie.



— Ten rok był dla mnie wyjątkowy — przyznał Kacper. — Udział w mistrzostwach Europy i mistrzostwo Polski juniorów młodszych są dla mnie siłą napędową na kolejny sezon. Przymierzam się teraz do udziału w mistrzostwach świata w Kenii. Od szkolnych zawodów rozpocząłem tą moją przygodę z trójskokiem — dodał Kacper Rudnik.

Zadowoleni z osiągnięć swego syna byli nie tylko jego rodzice, ale również burmistrz Nowego Miasta Józef Blank: — Jestem sercem i duszą oddany sportowi (burmistrz trenował zapasy w Budowlanych Olsztyn — red), więc nie trzeba mnie do sportu przekonywać. Staramy się tworzyć dobre warunki w mieście do rozwoju sportu. Przy każdej szkole powstały sportowe obiekty, a w jednej z lekkoatletyczną bieżnią. Wyremontowaliśmy stadion miejski, mamy dobre szkolne hale sportowe, które wyposażamy w sprzęt. Inwestujemy w młodą kadrę szkoleniową, która ten nasz miejski młodzieżowy sport ciągnie w górę. Dzisiaj Nowe Miasto to już nie tylko piłka nożna, ale również siatkówka, taekwondo, boks, zapasy, lekka atletyka. Mam szczęście do radnych, którzy wspierają mnie w działaniu na rzecz kultury fizycznej w mieście — stwierdził na koniec Józef Blank.



Wyróżnieni

* Jarosław Matłach (starosta szczycieński), Andrzej Ochlak (starosta nowomiejski), Jacek Kosmala (burmistrz Nidzicy), Józef Blank (burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego).

* Zwycięskie szkoły: Szkoła Podstawowa w Wilkasach (igrzyska dzieci w kategorii gmin), Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu (igrzyska dzieci w kategorii miast i gmin), Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Mieście (dzieci w kategorii miast), Szkoła Podstawowa w Wilkasach (igrzyska młodzieży szkolnej-gminy), Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu (igrzyska młodzieży-miasta i gminy), Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie (igrzyska młodzieży-miasta), Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku (moje boisko Orlik igrzyska dzieci), Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku (moje boisko Orlik igrzyska młodzieży), I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku (moje boisko Orlik licealiada), Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy (licealiada).

* Klasyfikacja powiatów: 1. Nowomiejski, 2. Olsztyński grodzki, 3. Giżycki, 4. Ostródzki, 5. Iławski, 6. Piski, 7. Szczycieński, 8. Olecki, 9. Działdowski, 10. Nidzicki, 11. Ełcki, 12. Olsztyński ziemski, 13. Kętrzyński, 14. Elbląski grodzki, 15. Braniewski, 16. Mrągowski, 17. Bartoszycki, 18. Elbląski ziemski, 19. Gołdapski, 20. Węgorzewski, 21. Lidzbarski.