Dwoje 15-latków i 18-latek zatrzymani z amfetaminą

Dzielnicowi z ostródzkiej komendy zabezpieczyli blisko 65 gramów amfetaminy i zatrzymali trzech nastolatków, którzy mieli przy sobie narkotyki. Ponadto, jeden z 15-latków miał przy sobie duży nóż, który również został zabezpieczony przez funkcjonariuszy

Dzielnicowi z Ostródy dostali zgłoszenie, z którego wynikało, że na miejskim bulwarze hałasuje grupka młodych osób. Jeden z chłopców miał mieć nóż i nim wymachiwać. Policjanci natychmiast tam pojechali i potwierdzili zgłoszenie. Na miejscu zastali 3 nastolatków - dwóch chłopców i dziewczynę.



Nastolatkowie zachowywali się nerwowo, byli pobudzeni, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Przy 15-letnim chłopcu policjanci zabezpieczyli nóż z długim ostrzem i woreczek z białym proszkiem. Podejrzaną substancję miała przy sobie również 15-latka i 18-letni kolega nieletnich.



Cała trójka została przewieziona na komendę. Policjanci łącznie zabezpieczyli blisko 65 gramów białego proszku. Badania potwierdziły, że jest to amfetamina.



18-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Podejrzany jest już pełnoletni, dlatego odpowie karnie przed sądem. Jego młodszymi znajomymi zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. To tam podjęta zostanie decyzja o dalszym losie nastolatków.