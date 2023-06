Poszukiwany listem gończym 52-latek zatrzymany

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie zatrzymali dwie osoby, które ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości. Jeden z zatrzymanych mężczyzn poszukiwany był listem gończym do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Obaj zostali przewiezieni do zakładu karnego.

W czwartek (01.06.2023r.) funkcjonariusze ze Szczytna zatrzymali dwie osoby poszukiwane do odbycia kary pozbawienia wolności. Pierwszą osobę poszukiwaną zatrzymali szczycieńscy kryminalni po godzinie 14:00. To 52-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym przez Sąd Rejonowy w Szczytnie do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Mieszkaniec gminy Dźwierzuty ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od marca br.

Kolejną osobę poszukiwaną zatrzymali policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego po godzinie 16:00. 23-Letni mieszkaniec gminy Szczytno był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, a następnie do zakładu karnego, gdzie odbędą zasądzone im kary.