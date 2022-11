69-latka straciła 40000 złotych. Myślała, że jest żołnierzem - okazał się oszustem

Szczycieńscy policjanci wyjaśniają sprawę oszustwa, w którym poszkodowana została 69-letnia mieszkanka Szczytna.

Do szczycieńskiej jednostki zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że padła ofiarą oszusta internetowego. W wyniku przestępstwa kobieta straciła prawie 40 000 złotych. 69-latka poprzez popularny komunikator nawiązała znajomość z mężczyzną, który podawał się za żołnierza stacjonującego poza granicami naszego państwa. Poinformował kobietę, że wyśle do niej cenną przesyłkę, po którą osobiście zgłosi się później. Następnie do kobiety odezwał się pracownik firmy kurierskiej, który poinformował, że przesyłka „utknęła” na terenie innego państwa. Poinformował 69-latkę, że jeśli chce aby przesyłka do niej dotarła musi wpłacić pieniądze na podane przez niego konto. Finalnie, paczka do kobiety nie dotarła.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy zawieraniu znajomości przez Internet. Weryfikuj kto i co do Ciebie pisze! Nie przelewaj gotówki osobom, których tożsamości nie znasz oraz nie klikaj w nieznajome linki, aby oszust nie miał zdalnej możliwości logowania się do twojego konta.

Pamiętaj! Każdy krok w sieci musi być przemyślany, bo może doprowadzić do olbrzymich strat finansowych.