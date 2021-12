Tragedia w Warchałach. W pożarze domku letniskowego zginął mieszkaniec Olsztyna

Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 19-tej w miejscowości Warchały w gminie Jedwabno. W akcji gaszenia pożaru domku letniskowego brało udział kilka zastępów straży: JRG Szczytno, KP PSP Szczytno, OSP Jedwabno, OSP Nowy Dwór oraz OSP Szuć. Na miejscu zdarzenia był też Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja.

- Na posesji, na której doszło do pożaru znajdował się auto zarejestrowane na 52-letniego mieszkańca Olsztyna - mówi sierżant Izabela Cyganiuk rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. - Odnaleziona podczas akcji gaśniczej przez strażaków osoba to najprawdopodobniej to właśnie ten mężczyzna. Do późnych godzin trwała akcja gaśnicza. Teraz trwa ustalenie przyczyn i okoliczności pożaru. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zapalenia budynku mogło dojść od znajdującego się tam kominka - dodaje.