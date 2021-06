Zamek Krzyżacki w Szczytnie nową atrakcją turystyczną

Po 3-letniej renowacji dziś nastąpiło oficjalne otwarcie Zamku Krzyżackiego w Szczytnie. Rewitalizacja Zamku to największa inwestycja zrealizowana przez miasto do tej pory. Kosztowała 15 mln 353 tys. zł. Miasto otrzymało na ten cel wsparcie z urzędu marszałkowskiego. Kwota dotacji sięga 50 procent wartości projektu.

Zamek w Szczytnie pochodzi z drugiej połowy XIV wieku. Był siedzibą prokuratora, czyli urzędnika zarządzającego jednym z okręgów administracyjno-wojskowych, na które podzielone było państwo krzyżackie. Po sekularyzacji zakonu (zeświecczeniu) w 1525 roku przestał pełnić rolę ważnej nadgranicznej warowni. Pod koniec XVI wieku przebudowano go na rezydencję myśliwską książąt pruskich. W następnych wiekach zamek został częściowo rozebrany i popadał w ruinę. Przed drugą wojną światową pozostałości budowli zaadaptowano na lokalne muzeum, a na dawnym przedzamczu wzniesiono gmach nowego ratusza.

Szczycieński zamek rozsławił Henryk Sienkiewicz w powieści „Krzyżacy”. To tutaj miała być przetrzymywana Danusia, uprowadzona podstępnie córka Juranda ze Spychowa. Zamkowe lochy stały się też miejscem uwięzienia samego komesa, któremu — na rozkaz komtura Zygfryda de Löwe — obcięto język, dłoń i oślepiono.

W listopadzie 2017 roku ówczesna burmistrz Szczytna oraz marszałek województwa podpisali umowę na realizację projektu pod nazwą „Zamek Krzyżacki w Szczytnie — nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego”. Inwestycja ma na celu wzbogacenie oferty turystycznej Szczytna i poprawę wyglądu obecnych murów, nadając im nowe funkcje użytkowe.

Dzięki rewitalizacji zamkowych ruin zostały odsłonięte i udostępnione zwiedzającym średniowieczne podziemia oraz częściowo zasypane obecnie mury obronne. Zgodnie z projektem, dawny dziedziniec i teren między trzema skrzydłami zamku zostanie obniżony do poziomu z czasów średniowiecza. Na dziedzińcu ma być zrekonstruowana studnia, a w narożniku południowo-wschodnim wydobyta z ziemi okrągła kamienna baszta.

Po rewitalizacji, ze względu na pełnione przez niego różne funkcje, otwarcie zostało zaaranżowane po części w stylu średniowiecznym, po części w stylu myśliwskim.

Od godziny 13.00 mieszkańcy oraz turyści mogą zobaczyć całą okazałość budowli, podziwiać historyczne mury i wykopane pomieszczenia, a w sali całorocznej będzie można obejrzeć również wystawę reliktów, które zostały odnalezione podczas wykonywania prac. Przez cały dzień na zamku będą się odbywać różne atrakcje, m.in. strzelanie z łuku, średniowieczne gry i zabawy, wystrzały z armaty, wioska rycerska i wiele innych.

Podczas dnia otwarcia czekać na przybyłych gości będzie wiele atrakcji, m.in. oficjalne wręczenie certyfikatu Cittaslow, występ Tomasza Karolaka z zespołem

oraz pokaz teatru ognia.

- Po prawie trzech latach rewitalizacja zamku dobiegła końca. Jestem przekonany, że to miejsce będzie jednym z głównych celów na mapie turystycznej Warmii i Mazur. To chyba najtrudniejsza inwestycja w historii samorządu szczycieńskiego - mówi burmistrz Szczytna Krzysztof Mańkowski. - Dzięki wzorowej współpracy inwestycję udało się zakończyć i możemy ją przekazać dziś mieszkańcom oraz turystom. Jest wiele zamków krzyżackich ale ten nasz szczycieński jest najbardziej znany. Oczywiście za sprawą naszego noblisty Henryka Sienkiewicza i jego powieści Krzyżacy. Część tej powieści to fikcja literacka ale powielana przez lata pozwoliła uwierzyć, że to jest prawda. Żeby dojść do tego miejsca, musieliśmy przejść trudną i wyboistą drogę ale dobrnęliśmy do końca. Za to wszystkim dziękuję i gratuluję. Uważam, że inwestycje muszą mieć ciągłość. Inwestycję rozpoczęła poprzednia burmistrz Danuta Górska, za co jej dziękuję. Ja miałem przyjemność z pracownikami tę inwestycję poprowadzić i zakończyć. Jest to nasz wspólny sukces.

Burmistrz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i zakończenia tej inwestycji.

- Chcę pogratulować tej inwestycji. Jest to bardzo innowacyjna modernizacja na wymiar ogólnopolski a nawet europejski, bo nie da się przecież ruin zamkowych odbudować w sposób klasyczny, przy zachowaniu norm konserwatorskich - zwracał się Gustaw Marek Brzezin marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego. - Wielkie gratulacje i wielkie podziękowania za te wspaniałe partnerstwo.

Zamek będzie dostępny nieodpłatnie dla wszystkich odwiedzających przez cały rok. Odbywać się tam będą również różne wydarzenia kulturalne, spotkania i wystawy sezonowe.