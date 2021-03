Być kobietą, być kobietą - marzę ciągle będąc dzieckiem...

Jeszcze trzy dekady temu najczęstszym symbolem Dnia Kobiet święta był czerwony goździk. Współcześnie mamy do dyspozycji wiele sposobów na uszczęśliwienie swoich kobiet tego akurat dnia. Najważniejsze by Panie były zadowolone.

Wymyślili je amerykańscy socjaliści, uchwalono je w Kopenhadze, a o terminie 8 marca zadecydowały bolszewickie władze Rosji po zwycięstwie rewolucji październikowej. Ustanowiono je na pamiątkę marszu 15 tys. pracownic zakładów odzieżowych walczących o prawa polityczne i ekonomiczne dla kobiet, który odbył się w 1908 r. w Nowym Jorku. Ten marsz był tylko jednym z elementów walki kobiet przeciwko wyzyskowi ekonomicznemu i politycznemu. Kobiety strajkowały też w 1909 i 1910 roku, a 25 marca 1911 roku doszło do pożaru w jednej z nowojorskich fabryk włókienniczych, podczas którego zginęło 146 osób, w większości kobiet. Powodem było między innymi zamknięcie wszystkich wejść w fabryce przez właścicieli, by zapobiec kradzieżom. Na pamiątkę tego wydarzenia w 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła Międzynarodowy Dzień Kobiet. Miał być kolejnym elementem walki o prawa kobiet, w tym prawa wyborcze.

Ale to jeszcze nie był 8 marca. Tego dnia w 1917 roku kobiety wyszły na ulice żądając chleba i pokoju. Cztery dni później, po abdykacji cara, rząd tymczasowy przyznał kobietom prawa wyborcze. Dlatego po rewolucji październikowej feministka Aleksandra Kołłontaj przekonała Lenina, by ustanowił 8 marca Dniem Kobiet w Rosji. Od tego dnia Międzynarodowy Dzień Kobiet był obchodzony w Rosji, a później w krajach socjalistycznych, a także Brazylii, Chinach, Wietnamie i we Włoszech. Zwyczajowo kobietom tego dnia ofiarowuje się kwiaty i drobne prezenty.

Kobiety powinny być doceniane za całokształt swojej pracy, poświęcenia i dokonań przez cały rok, ale tradycyjnie świętują w sposób szczególny - w dniu Międzynarodowego Święta Kobiet.