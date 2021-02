Zamykam w kadrze niezwykłe chwile

Sebastiaan fotografią interesował się od lat, jednak od pół roku robi to zawodowo. Nie boi się wyzwań i wie, że, aby dobrze wykonywać swoją pracę, trzeba to robić z pasją. Oglądając jego zdjęcia można się przekonać, że robi to, co kocha.

Sebastiaan Rooth mieszka od 8 lat w miejscowości Kolonia w gminie Świętajno w powiecie szczycieńskim. Urodził się w Holandii. Tu spędził dzieciństwo i młode lata. Mama jest Polką, pochodzi z Kolonii, tata jest Holendrem. Sebastiaan ma podwójne obywatelstwo. Mówi bardzo dobrze po polsku, bo mama uczyła go od dziecka. W Holandii ukończył szkołę średnią o profilu leśnym. Do Polski przyjeżdżał w wakacje i na święta. W Kolonii mieszkała jego babcia — matka mamy. Zawsze podobało mu się w Polsce, a mama marzyła o powrocie do Polski. 10 lat temu zaczęli tu budować dom. Sebastiaan wraz z mamą przyjechał wcześniej. Trzy lata temu dołączył do nich tata, który przeszedł na emeryturę.

Sebastiaan ma 31 lat i wiele pasji i zainteresowań. Jedną z nich jest nią fotografia.

— Uważam, że każdy człowiek powinien posiadać jakieś zainteresowania. Ludzie bez celu w życiu są bardzo niezdecydowani i nudni. Ich atrakcyjność kończy się w chwili, gdy okazuje się, że nie mają nic do powiedzenia — mówi Sebastiaan. — Skutkami braku pasji jest powolne wyniszczanie siebie i swojej indywidualnej osobowości. O ile z początku każdy ma jakieś cele związane z ogólnym ustatkowaniem się w życiu, to po dokonaniu ich zostaje pewnego rodzaju pustka. W moim życiu dość długo szukałem pasji dla siebie. Wciąż mam wrażenie, jakbym ciągle to robił i myślę, że nigdy nie przestanę, bo próbowanie nowych rzeczy bardzo rozbudowuje życie o nowe fascynujące doświadczenia.

Sebastiaan doskonale odnalazł się w Polsce. Bardzo kocha zwierzęta, w szczególności psy, jego pierwsza działalność to szkolenia psów oraz hotelik dla psów. Przez 5 lat zajmował się jej prowadzeniem. Po jej zamknięciu postanowił postawić na swoją drugą pasję — fotografię. Ukończył roczny kurs fotograficzny oraz kurs zakładania i prowadzenia własnej działalności. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie uzyskał dotację i pół roku temu otworzył studio fotograficzne "Klikający Holender".

— Zdjęcia robię od dawna, ale profesjonalnie dopiero od około roku. Fotografia to pasja, która wymaga poświęconego czasu, bo to nie tylko czas, w którym się oczekuje na zrobienie dobrego ujęcia, uchwycenia magicznego momentu, ale też obróbka zdjęć - tłumaczy Sebastiaan. - Wiele czasu spędzam właśnie na przeglądaniu, obrabianiu i uzyskaniu doskonałego efektu. Aby zdjęcie zachwycało nie wystarczy pstryknięcie w odpowiednim momencie migawki, potem ważne jest dopieszczenie każdego elementu podczas obróbki. Zwykły kadry potrafi uchwycić każdy, ale tylko te wyczekane kryją w sobie prawdziwą wartość, pokazując emocje, różnorodność czy niepowtarzalną chwilę. Każdy z nas ma w życiu wiele momentów, kiedy bardzo marzy o zatrzymaniu czasu. Dla mnie sam moment wykonywania fotografii oraz ich późniejsze oglądanie i interpretacje są nierozłącznie związane z czasem. Zatrzymywaniem go, ale także z przemijaniem. Dzięki fotografii mogę nie tylko zatrzymywać czas, ale także kreować go i przekształcać. Każdy powrót do zdjęcia przynosi mi nowe interpretacje i tworzenie nowej historii. Fotografowanie jest magią i punktem wyjścia do rozważań na temat naszego postrzegania rzeczywistości, czasu, przemijania, a także wspominania pięknych chwil.

Sebastiaan stara się być perfekcjonistą w swoim fachu. Zawsze chce uchwycić naturalny czar, który każdy człowiek, przedmiot, zabytek, przyroda i każde miasto ma.

— Interesuje mnie wszystko, co nas otacza. Mogę to zamknąć w kadrze, zachować — mówi. — Kiedy słyszę, że ktoś wzruszył się oglądając moje zdjęcia, nic więcej nie potrzeba, by pokazać sens mojej pracy. Uwielbiam fotografować przyrodę. Być samemu i się dać ponieść chwili. To coś pięknego. Czas jakby staje w miejscu. Następuje wyciszenie i koncentracja nad ujęciem przyrody w taki sposób, aby ukazać jej piękno. Fotografowanie przyrody pozwala głębiej ją przeżyć, zbliżyć się do niej, przyjrzeć jej i dowiedzieć się czegoś nowego, a potem pokazać to innym z nadzieją, że przeżyją podobny zachwyt do mojego. Lubię eksperymentować ze światłem, sposobem przekazu i wybierać śmielsze kadry.

Fotografia to nie tylko hobby, ale przede wszystkim bardzo rozwijające zajęcie zmieniające sposób patrzenia na świat, kształtujące wrażliwość i cechy charakteru. Dzięki fotografii można nie tylko zatrzymać czas, ale także kreować go i przekształcać. Sesje u Sebastiaana można wykonać w studiu lub w plenerze, z wykorzystaniem różnych gadżetów. Można też wykonać sesję w ultrafiolecie.

— Najbardziej lubię fotografować ludzi i ich emocje. Uwielbiam fotografować radosne i kochające się pary, wesołe rodziny — przyznaje Sebastiaan. — Lubię patrzeć na ich szczęście, i właśnie to szczęście i radość chwytać na zdjęciach. Na sesjach niczego nie udajemy. Nikt nie jest sztuczny. Czasem tylko pomagam się ludziom otworzyć, wydobyć z nich skrywane emocje i uczucia. Fotografuję ludzi, ponieważ każdy to zupełnie inny świat. Ilu ludzi, tyle jest światów. Pociągają mnie ludzkie umysły, to co jest w głowach, bo tam jest właśnie ludzkie piękno i niepowtarzalność. Każdy człowiek jest dla mnie niezmiernie ciekawy. Samo fotografowanie to już czysta zabawa. Szukanie odpowiedniej perspektywy i kadru.



Sebastiaan jest fanem Wiedźmina. Uwielbia ten film, oglądał go już wielokrotnie. Bardzo chciał połączyć swoją pasję z ulubionym bohaterem z filmu. Postanowił, że będzie wykonywał sesje męskie w stroju tego bohatera. Zaprojektował ubranie i zlecił uszycie stroju Wiedźmina. Pierwsze zdjęcia jużbyły. W planach są też sesje kobiece w stroju Yennefer, bohaterki z "Wiedźmina".

— Mam nadzieję, że sesje w stroju Wiedźmina będą się podobać ludziom — mówi. — Planuję, że Wiedźmin będzie miał też swoją partnerkę. Już myślę nad zamówieniem stroju. Marzą mi się sesje w podziemiach, na zamku... Chcę jednak, by odbywały się w naszym regionie, bo będzie to okazja na pokazanie piękna naszego powiatu czy województwa. Pomysłów na sesje mi nie brakuje. Chcę się rozwijać, robić coraz lepsze fotografie.

Joanna Karzyńska