Padli ofiarą oszustów internetowych. Pięcioro mieszkańców straciło 55 tys. złotych

W ciągu ostatnich dwóch dni (17-18.02.21r.) szczycieńscy policjanci przyjęli, aż trzy zawiadomienia o popełnionych przestępstwach, dotyczących oszustw internetowych. Trzech mieszkańców naszego powiatu padło ofiarą oszustów wykorzystujących nową metodę na tzw. „pracownika banku”. W słuchawce telefonu usłyszeli głos kobiety, która przedstawiła się jako pracownica baku, w którym osoby pokrzywdzone posiadały konta oszczędnościowe. Kobieta poinformowała pokrzywdzonych, że prawdopodobnie padli oni ofiara oszustwa internetowego. Poleciła natychmiast ściągnąć wskazaną aplikację i zalogować się na swoje konta. Po ściągnięciu aplikacji, na ekranie zaczęły pokazywać się im tzw. „dymki” konwersacji. Otrzymali oni również informację, że na ich telefon zaczną niebawem przychodzić informację o dokonanych transakcjach. Po otrzymaniu pierwszego smsa, należy wiadomość skopiować i wrzucić do „dymku” konwersacji. Po wykonaniu tej czynności na ich kontach zaczęło dochodzić do licznych transakcji, a na ich oczach, z konta znikały pieniądze.

Metody na tzw. „Blika” jest już dosyć znana, jednak nadal dochodzi do sytuacji, kiedy mieszkańcy naszego powiatu padają ofiarą oszustów, którzy ją wykorzystują. Wczoraj (18.02.21r.) do szczycieńskiej komendy zgłosił się młody mężczyzna, który oświadczył, że nieznana mu osoba włamała się na jego konto, które posiada na pewnym portalu społecznościowym. Następnie za pośrednictwem komunikatora rozesłała do jego znajomych informację z prośbą o udzielenie pożyczki poprzez udostępnienie Blika do płatności internetowej. Niestety, ale dwójka znajomych dała się nabrać i udostępniła „oszustowi” kod.

Pięcioro pokrzywdzonych mieszkańców naszego powiatu w ciągu zaledwie dwóch dni straciło pieniądze o łącznej kwocie blisko 55 tys. złotych. Policjanci apelują! Zanim przekażemy komukolwiek kod BLIK, upewnijmy się, czy za prośbą o pomoc finansową, nie kryje się próba oszustwa! Skontaktujmy się telefonicznie lub osobiści ze znajomym i upewnijmy się czy naprawdę potrzebuje on naszej pomocy.

Apelujemy również o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno w rozmowach telefonicznych z nieznanymi osobami, które chcę uzyskać dostęp do naszych danych osobowych, loginów, pinów.

Pamiętajmy! Pracownicy banku nigdy nie żądają od klientów podania loginu, hasła do konta, ani tym bardziej kodu autoryzacyjnego SMS.

Rozłącz się i daj sobie czas na chwilę namysłu! Nie daj się ponieść emocjom! Oszustowi właśnie na tym zależy, abyś działał pod presją, bo wtedy nie będziesz myślał racjonalnie.

Upewnij się w swoim banku, czy rzeczywiście osoba o takim imieniu i nazwisku pracuje w tej siedzibie. Bądź czujny! W tej sytuacji Twoje bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od Ciebie i Twojego działania!