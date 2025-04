Dwie skatowane seniorki. Oprawcami okazali się synowie

Tylko jednego dnia, w środę (23.04.2025 r.) szczycieńscy funkcjonariusze interweniowali wobec dwóch sprawców przemocy domowej na terenie Szczytna.

Pierwsze zgłoszenie policjanci otrzymali po godzinie 13:00, które dotyczyło syna stosującego przemoc wobec matki. 30-latek kilka dni wcześniej uderzył swoją 70-letnią matkę w twarz, powodując u niej obrażenia ciała. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a następnie usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa. Rodzina została objęta procedurą „Niebieskiej Karty”, a wobec 30-latka wydano nakaz opuszczenia dotychczas zajmowanego mieszkania. Ponadto mężczyznę obowiązuje zakaz zbliżania się do matki oraz zakaz kontaktowania się z nią.

Po godzinie 15:00 oficer dyżurny szczycieńskiej Komendy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego mężczyzny, który poinformował, że jego brat uderzał matkę podczas awantury, a następnie opuścił miejsce zamieszkania. Na miejscu natychmiast pojawił się policyjny patrol oraz zespół ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze ustalili, że 43-letni mieszkaniec Szczytna stosował przemoc fizyczną wobec swojej 63-letniej matki poprzez uderzanie jej po głowie i ciele. W obronie kobiety stanął jej drugi syn, który słysząc odgłosy awantury, natychmiast zareagował. Kobieta posiadała widoczne obrażenia na ciele, w związku z czym została przewieziona do szpitala, gdzie została poddana badaniom. 43-latek został namierzony, a następnie zatrzymany przez szczycieńskich funkcjonariuszy. Został on osadzony w policyjnym areszcie. Po zebraniu materiału dowodowego kryminalni przedstawili mu zarzut popełnienia przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą. Wobec mężczyzny został wydany nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazy kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej kobiety. 43-latek nie zastosował się do wydanego nakazu i zakazów, w związku z czym policjanci zatrzymali go i ponownie trafił on do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w szczycieńskiej jednostce. Sędzia podczas posiedzenia w Sądzie Rejonowym w Szczytnie postanowił zastosować wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego.

(ep)